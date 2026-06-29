La Diputació culmina la ronda que saca el tráfico del casco urbano de Rafelguaraf

La Diputació de València ya ha puesto en servicio la mejora del acceso norte a Rafelguaraf desde la carretera CV-576, una actuación que completa la ronda exterior del municipio y permitirá desviar buena parte del tráfico de paso fuera del casco urbano.

La actuación supone un paso más en la estrategia desarrollada conjuntamente por la Diputació y el Ayuntamiento de Rafelguaraf para reducir la circulación de vehículos por el interior de la población, mejorando tanto la movilidad como la seguridad de conductores, peatones y ciclistas.

Vista aérea del nuevo enlace de acceso a Rafelguaraf. / Levante-EMV

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, destaca que “esta actuación culmina un proyecto conjunto entre la Diputació y el Ayuntamiento de Rafelguaraf para desviar el tráfico de paso fuera del núcleo urbano y mejorar la convivencia entre vehículos y peatones. Primero se impulsó la ronda perimetral, después se construyó la glorieta sur y ahora completamos la conexión con la nueva glorieta norte, creando un itinerario más seguro y cómodo tanto para conductores como para peatones y ciclistas”.

Por su parte, la alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha destacado que “esta era una actuación muy esperada por el municipio, ya que se solicitó por primera vez en 2015 para dar respuesta a un problema histórico de acceso. Gracias a la colaboración de la Diputació, tras completar hace unos años la ronda sur, ahora culminamos también la ronda norte y conseguimos que el tráfico de paso de la CV-576, incluidos los vehículos pesados, deje de atravesar el casco urbano, mejorando la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos”.

La actuación ha contado con una inversión de 627.677 euros y se enmarca en la colaboración mantenida durante los últimos años entre ambas administraciones para mejorar los accesos y la movilidad en el municipio.

Movilidad más segura y accesible

Los trabajos han consistido en la remodelación y ampliación de la glorieta situada en el acceso norte de Rafelguaraf, configurando un nuevo ramal de conexión con la avenida de les Corts Valencianes y completando así todas las conexiones de la ronda exterior.

Además, la actuación ha dado continuidad al itinerario ciclopeatonal entre las calles Furs Valencians y Corts Valencianes, facilitando los desplazamientos a pie y en bicicleta mediante un recorrido más cómodo y seguro.

Noticias relacionadas

El proyecto también ha incluido la renovación del pavimento y de la señalización, la mejora del drenaje, la sustitución de elementos de protección en distintos puntos del acceso, la adaptación de aceras y pasos peatonales para reforzar la accesibilidad, así como la mejora de la jardinería y del alumbrado público mediante nuevas luminarias LED.