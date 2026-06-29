Dos jóvenes atletas de Alzira ganan el Campeonato de España con el Platges de Castelló
Alejandro Esteve y Adrián Moscardó corrieron las pruebas clasificatorias
Dos jóvenes atletas alzireños han sido partícipes del 18º triunfo consecutivo del Facsa-Platges de Castelló en el Campeonato de España. Alejandro Esteve y Adrián Moscardó corrieron las pruebas previas que clasificaron al conjunto de la Plana a la gran final. Moscardó fue tercero en la primera jornada en la distancia de 3.000 metros obstáculos. Tanto él como Esteve fueron los elegidos para correr los 3.000 en la segunda y definitiva prueba. Ambos finalizaron cuarto y quinto en una carrera que llegaron a ir segundo y tercero, pero les pesó el tramo final.
Para la final el entrenador del Facsa se decidió por atletas más mayores ya que el campeonato es de categoría absoluta. Moscardó, de 20 años y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la universidad Jaume I, prefiere la carrera de obstáculos. “No solo hay que correr sino también tener técnica para superar los obstáculos y gestionar la carrera en la que hay que saltar cinco obstáculos por vuelta”. Por su parte, Esteve prefiere los 1.500 metros lisos. Con 18 años acaba de superar la PAU y quiere “estudiar Económicas”.
El 1 de julio ambos dejarán la concentración en Font Romeu para participar en el Meeting de Castelló, Adrián en 3000 obstáculos y Alejandro en 1.500 “donde espero bajar la barrera de 3’50”. Después volverán a la localidad francesa y el 12 y 13 de julio, Adrián Moscardó correrá el campeonato de España sub-23 en Cáceres mientras que Alejandro Esteve disputará el campeonato estatal sub-20 en Albacete los días 17 y 18.
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