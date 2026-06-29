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Opinió

Ja fa deu anys: les lliçons d'un gran incendi a Carcaixent

El foc apunta per darrere de la urbanització Santa Marina.

El foc apunta per darrere de la urbanització Santa Marina. / Medi XXI

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Ferran Dalmau-Rovira

Enginyer forestal expert en gestió d'incendis. Medi XXI.

Ara fa 10 anys Carcaixent estava així... jo estava al Parc Nacional de Garajonay, precisament treballant en prevenció de incendis forestals... però el meu equip estava sobre el terreny... ajudant a defensar la zona de la Barraca en l'Hospital, en contacte amb la gent de Santa Marina...

Ferran Dalmau-Rovira.

Ferran Dalmau-Rovira. / Levante-EMV

Quantes coses vam aprendre d'aquell incendi... per als que no ho sabeu... la vesprada del 16 de juny de 2016, a les 17.10 hores, el foc començava al peu d’una de les vessants de la serra de Carcaixent (Montecampo). La temperatura rondava els 30 °C, la humitat relativa era només del 25 % i el vent de ponent bufava amb ratxes pròximes als 40 km/h. La vegetació, castigada per mesos de sequera, estava extremadament disponible.

En pocs minuts, les flames pujaren pel barranc, s’alinearen amb el pendent i el vent i donaren lloc a un incendi convectiu de gran intensitat, amb flames de fins a 25 metres i una velocitat de propagació que arribà als 35–40 metres per minut. En les quatre primeres hores, el cap de l’incendi recorregué prop de sis quilòmetres.

Durant la nit, el canvi de vent dirigí el foc cap a la Barraca d’Aigües Vives i les zones habitades. L’Hospital d’Aigües Vives, la residència, Santa Marina, Sant Blai, la Barraca i els Amics hagueren de ser evacuats.

A Santa Marina, el sistema perimetral de canons d’aigua SIDEINFOva ajudar als bombers del parc d'Alzira a resistir el impacte i a reduir els efectes del front sobre els habitatges.

A Santa Marina, el sistema perimetral de canons d’aigua SIDEINFOva ajudar als bombers del parc d'Alzira a resistir el impacte i a reduir els efectes del front sobre els habitatges. / Medi XXI

A Santa Marina, el sistema perimetral de canons d’aigua SIDEINFO que havíem ficat gràcies als veïns i veïnes, i que activà la gent de la pròpia urbanització (previst en el seu pla d’autoprotecció) va ajudar als bombers del parc d'Alzira a resistir el impacte i a reduir els efectes del front sobre els habitatges.

Després de tres jornades de treball intens dels serveis d’emergència, l’incendi fou declarat controlat el 19 de juny, a les 21.25 hores. Havia afectat més de 2.290 hectàrees, deixant una gran cicatriu sobre la serra i una lliçó permanent sobre la necessitat de prevenció, autoprotecció i gestió del territori.

L’Ajuntament s’ha dotat de les ferramentes per evitar que torne a passar i, en cas d’incendi, minimitzar danys, però cal implementar els plans d’emergències i protecció elaborats perquè siguen efectius i també els propietaris particulars tenen les seues obligacions en matèria de prevenció d’incendis.

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