Los pescadores de Cullera reclaman compensaciones por los perjuicios derivados de la extracción de arena

El presidente de la Cofradía de Pescadores de Cullera, Vicente Pérez, señala que el sector no se opone a las actuaciones de protección de las playas, pero considera imprescindible que se articulen compensaciones para paliar los perjuicios económicos que generan. En este sentido, denuncia que la extracción de arena del banco situado entre el Faro de Cullera y El Perelló está provocando graves daños sobre uno de los principales caladeros utilizados por las embarcaciones de Cullera, València y Gandia.

El presidente de la Cofradía de Pescadores de Cullera, Vicente Pérez. / Joan Gimeno

Según explica, las labores de extracción comenzaron hace aproximadamente cinco años y, tras la intervención realizada en 2023, se trasladó al sector el compromiso de que aquella sería la última actuación y de que llegarían medidas compensatorias, algo que, asegura, nunca se ha materializado y que este año se ha agravado con la actuación de la megadraga para extraer arena de cara a la regeneración de diferentes playas del litoral valenciano.

La desaparición de ese banco de arena ha obligado a buena parte de la flota a desplazarse a otros caladeros para mantener su actividad. Como consecuencia, los costes de combustible y explotación de las embarcaciones se han incrementado alrededor de un 30 %, una situación que complica todavía más la viabilidad económica de un sector que ya atraviesa numerosas dificultades, denuncia.

Desaparición del hábitat de la tellina

Vicente Pérez también lamenta que el esfuerzo realizado durante años para favorecer la recuperación de la tellina en la costa de Cullera haya quedado prácticamente inutilizado. Explica que los caladeros próximos a la orilla, donde se encontraba esta especie, han quedado cubiertos por la arena empleada en la regeneración de las playas, lo que ha supuesto la desaparición de un hábitat de gran valor pesquero.

La crisis de la tellina ha tenido además un fuerte impacto sobre la flota local. Hace aproximadamente siete años cerca de noventa embarcaciones se dedicaban a esta modalidad de pesca en Cullera. Tras la prohibición de su captura, muchos profesionales tuvieron que reconvertirse a otras artes, como el trasmallo, mientras que otros optaron por vender sus barcos, reduciendo de forma considerable el censo de la Cofradía.

El presidente añade que el antiguo banco de arena se ha transformado ahora en un gran agujero que provoca constantes roturas en las redes de las embarcaciones que faenan en la zona. Una situación que, recuerda, ya se produjo hace alrededor de una década tras una extracción de arena similar llevada a cabo frente a la costa de Oliva.

Relación "prácticamente nula" con el ayuntamiento

Por otra parte, la Cofradía de Pescadores de Cullera ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante el último pleno municipal para desmentir que exista una relación fluida entre el ayuntamiento y el colectivo pesquero. Vicente Pérez sostiene que el contacto con el consistorio es "prácticamente nulo" desde hace tiempo y lamenta que se traslade una imagen que, a su juicio, "no responde a la realidad".

La polémica surgió durante la última sesión plenaria, cuando la concejala de Compromís per Cullera, Estefanía Catalá, preguntó por la situación que atraviesa el sector pesquero y por el estado de abandono que presentan las playas del Brosquil. En su intervención, el alcalde defendió que tanto él como el concejal Javier Cerveró mantienen una relación "constante e intensa" con la Cofradía de Pescadores.

Unas afirmaciones que han provocado el malestar de los profesionales del mar. Vicente Pérez asegura que, más allá de alguna visita puntual del edil responsable del área, el diálogo con el ayuntamiento es prácticamente inexistente. "No se puede hablar de una relación que no existe", afirma el presidente de la cofradía, quien añade que la única representante municipal que se ha interesado de forma continuada por los problemas del sector ha sido la portavoz de Compromís per Cullera, Estefanía Catalá.

El debate se intensificó cuando la edil nacionalista reprochó al gobierno local que el proyecto de regeneración de las playas del Marenyet y del Estany se impulsara sin escuchar la opinión de los pescadores, pese a las consecuencias que las extracciones de arena tienen sobre su actividad. Fue entonces cuando el alcalde insistió en que el contacto con la Cofradía era directo, una afirmación que el colectivo rechaza de plano.

Pérez sostiene que el ayuntamiento no ha mostrado una voluntad real de respaldar al sector y recuerda que, recientemente, el alcalde votó en contra de una moción presentada en la Diputación de Valencia que pretendía impulsar medidas de compensación para los pescadores afectados por las obras de regeneración del litora

Pese a las críticas, Vicente Pérez asegura que la cofradía mantiene su disposición a colaborar con el ayuntamiento para encontrar soluciones. No obstante, reclama al alcalde que conozca de primera mano la realidad que vive el sector y abra un diálogo permanente que permita defender los intereses de los pescadores.

"Siempre hemos estado abiertos a trabajar conjuntamente con el ayuntamiento, pero no podemos permitir que se presuma de una buena relación cuando, en estos momentos, esa relación es prácticamente inexistente", concluye el presidente de la Cofradía de Pescadores de Cullera.