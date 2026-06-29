La plataforma reclama que no se recorten servicios sanitarios ni personal en verano en la Ribera al crecer la población

La concentración celebrada este lunes por la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera a la puerta del hospital de Alzira ha centrado reclamaciones en que se garanticen los servicios durante el verano, que se tenga en cuenta la población real que recibe la comarca por su condición turística y las numerosas urbanizaciones que alberga al planificar la atención sanitaria o que no se reduzcan servicios ni personal durante los meses de verano y que las agendas permanezcan abiertas.

Concentración celebrada este lunes a la puerta del hospital de Alzira. / Levante-EMV

En la concentración se ha procedido a leer un manifiesto titulado “Qui cuidarà la nostra salut este estiu?” en el que se argumenta que la población crece en verano en al menos 200.000 habitantes por los enclaves turísticos y las urbanizaciones, cuando el hospital comarcal es ya de por sí un centro pequeño “para la población que atiende”. En base a estas consideraciones, y que el personal sanitario también necesita disfrutar de vacaciones, la plataforma expone que la planificación del verano debería contemplar un aumento de la plantilla y de los servicios “para poder atender el aumento de población”.

“La realidad, no obstante, es muy tozuda y la dirección sanitaria responsable de hacer una planificación adecuada opta por cerrar las 28 camas de la cuarta planta (derecha) del hospital, reducir a la mitad las camas de hospitalización de la tercera planta, lo que supone catorce camas menos, suprimir cuatro camas en la UCI, cerrar algún quirófano…”, expone la plataforma, mientras recuerda que estos días que todavía están operativos estos servicios se han registrado puntas de 32 pacientes esperando en urgencias una cama libre para poder ingresar o la presencia de tres pacientes en boxes de observación diseñados para dos “con pacientes en los pasillos sin ninguna intimidad”.

La plataforma expresa su preocupación porque, según expone, “los responsables de garantizar una atención sanitaria adecuada y de calidad solo estén preocupándose de reducir la inversión en la sanidad pública, reduciendo personal y cerrando servicios, sobrecargando aún más a una plantilla que ya está bastante saturada”.

La plataforma reclama suficiente personal “bien retribuido y con buenas condiciones laborales” para fidelizar a la plantilla, “lo que es una garantía de calidad asistencial; que se tenga en cuenta la población real que hay en verano en la Ribera “con la afluencia masiva de turistas a las playas y a las urbanizaciones” al planificar la atención sanitaria; un aumento de la dotación al Pla de Vacances ya que, según exponen, si se mantiene la misma cantidad que en 2005, con la subida de salarios, se contratará menos gente o que no se reduzcan servicios ni personal en los meses de verano.

Réplica y reproches

La dirección del Departamento de Salud de la Ribera ha salido al paso de los mensajes lanzados por la plataforma en la concentración a la puerta del hospital para defender que la Conselleria de Sanidad destinará este verano 4,3 millones de euros al Plan de Cobertura Estival del Departamento “un 4,4 % más que el año anterior”, para garantizar la asistencia en este período. “El plan contempla cerca de 500 contrataciones de médicos, personal de enfermería y técnicos, reforzando tanto el hospital como la Atención Primaria, especialmente en las zonas turísticas donde aumenta la demanda”.

En este sentido, el hospital detalla que se abrirá el consultorio auxiliar de Les Palmeretes y se reforzarán los consultorios de El Mareny de Barraquetes, El Perelló, El Faro, Oasis y El Raval, “manteniendo además la atención continuada las 24 horas en los centros de salud integrados de Sueca y Cullera”.

“Durante el verano, y como es habitual en hospitales de toda España, se aprovechará la menor actividad asistencial para realizar labores de mantenimiento en la cuarta planta de hospitalización, incluyendo mejoras en climatización, electricidad, protección contra incendios, pintura y renovación del sistema de comunicación paciente-enfermera”, responde a la crítica por el cierre de camas, mientras la dirección del Departamento reivindica que en materia de inversiones “2025 ha sido uno de los años de mayor inversión en la historia del hospital con 6,4 millones de euros”, “se han desbloqueado proyectos estratégicos largamente demandados como la ampliación del aparcamiento, el nuevo centro oncohematológico” o la ampliación de Urgencias, entre otros, al tiempo que reivindica que se han registrado mejoras objetivas en las listas de espera. “La demora media para una primera consulta con el especialista se ha reducido en un 35 % desde finales de 2023 y la demora quirúrgica se sitúa en 65 días, un dato claramente mejor que la media nacional”.

El departamento de salud incluso responde a las críticas al señalar que “resulta cuando menos llamativo que quienes hoy denuncian una supuesta falta de inversión o el aumento de las listas de espera no promovieran movilizaciones similares durante años en los que estos indicadores presentaban datos objetivamente peores y permanecían paralizados proyectos estratégicos para el Departamento de Salud de la Ribera”.