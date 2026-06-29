Este es el programa de las fiestas de Sant Bernat para el próximo julio en Alzira

El concierto de despedida de La Fúmiga del público de Alzira será finalmente el cartel principal del programa de las fiestas de Sant Bernat, que diseña espectáculos repartidos por hasta cinco escenarios de la ciudad, mantiene la gratuidad de todos ellos y apuesta por los tributos y conciertos homenaje, como el que protagonizaran Rafa Sánchez, cantante de la Unión, OBK y Tenesse; el espectáculo Voces del Mediterráneo-Mi tierra, un homenaje a Nino Bravo, Bruno Lomas, Camilo Sexto y Francisco o The Legends, “un tributo de tributos”, ha resumido la concejal de Fiestas, Gemma Alós, que esta lunes ha presentado el programa de las fiesta patronales junto al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el técnico de Cultura, Jordi Verdú.

Cartel de las fiestas de Sant Bernat 2026.. / Levante-EMV

Las fiestas recuperan el calendario habitual modificado el año pasado para no solapar los conciertos con el Zevra Festival de Cullera, de forma que arrancarán el viernes 17 de julio para finalizar el día 23, festividad del patrón. Con todo, como se ha explicado en la presentación, los festivales musicales que se celebran en toda la provincia y la amplia programación de conciertos en el Roig Arena representan una competencia directa a la hora de confeccionar el programa de las fiestas de julio.

Repite el modelo del año anterior

Alós ha reivindicado que el año pasado se introdujo un cambio “radical” con más actos, más variados, diversidad de emplazamientos y con todos los conciertos gratuitos y que, la respuesta “masiva” ha llevado a mantener el modelo.

Las fiestas arrancarán el viernes 17 de julio con dos espectáculos en el Parque Pere Crespí, por un lado, la actuación de los finalistas del concurso “Cantes o Balles” (22 horas) y un festival de variedades (22,30 h) mientras que el Recinto Ferial, rebautizado como Espai d’Oci La Fúmiga, acogerá el concierto de Rafa Sánchez, OBK y Tenesse (23 h).

El sábado arrancará con un espectáculo infantil con Pupetes y su Nanets Band Rock en la plaza Mayor (19,30 horas). En este misma ubicación tendrá lugar por la noche (22,30 h) el tributo Voces del Mediterráneo mientas que el recinto ferial acogerá a partir de las 23,00 h la segunda edición del festival Remember con cinco artistas y cinco DJ’s.

La programación del domingo contará con la participación de Pep Gimeno “El Botifarra” con una actuación que se celebrará en la Plaça del Carbó, siguiendo un itinerario que arrancó el año pasado con el concierto de Joan Amèric en la Plaça del Mercat. Será a las 22,30 horas, mientras que el recinto ferial acogerá esa noche el Festial Regaeton con José de Rico.

Verbena con La Pato

Los espectáculos regresarán el lunes 20 a la plaza Mayor con la actuación de Fran Doblas y su homenaje a los artistas Manolo Caracol., Antonio Molina y Juanito Valderrama, entre otros. (22m30 horas). Por su parte, la orquesta La Pato amenizará esa velada en el recinto ferial.

La Plaça de Cartonatges acogerá el martes 21 un nuevo espectáculo infantil, en este caso el musical El Reino del León (19,30 h) y por la noche el espectáculo The Talent-El Musicial. Esa noche Noelia Zanón regresará a Alzira con el espectáculo “Deseo Mexicano”, en la plaza Mayor.

Más de 15.000 personas para despedir a La Fúmiga

La víspera de Sant Bernat estará reservada para la despedida de La Fúmiga con el concierto de su gira “L’últim abraç” con la persectiva de reunir en el recinto ferial y su entorno a más de 15.000 personas, según ha incidido el alcalde de Alzira. El programa del día de Sant Bernat contempla el espectáculo The Legends, un viaje musical por los espectáculos de mayor impacto de las últimas décadas, ha explicado la concejal de Fiestas, y un castillo de fuegos artificiales pondrá el colofón a un programa de fiestas que cuenta con un presupuesto aproximado de 420.000 euros, una cantidad que incluye tanto el caché de los artistas como la producción de los conciertos.

El alcalde de Alzira no ha dudado en destacar que se trata de una programación de calidad y diversa con la que la ciudad recupera la capitalidad comarcal y se convierta en un referente, con espectáculos para público de todas las edades. Alfons Domínguez ha animado a todos los ciudadanos y visitantes a participar en las actividades y contribuir a generar un ambiente festivo en las calles.

Gemma Alós ha incidido en la apuesta para que todos los espectáculos sean gratuitos.

El recuerdo de Venècia

El técnico de Cultura, Jordi Verdú, todo un veterano en la organización de las fiestas, ha señalado que serán unas fiestas con una producción compleja por la variedad de escenarios con cinco emplazamientos diferentes. Verdú ha querido hacer una reflexión sobre los comentarios que evocan los festivales de Sant Bernat de los años ochenta, en ocasiones no exentos de crítica hacia los programa de épocas recientes, al comentar que aquellas fiestas eran equiparables a los festivales que actualmente han proliferado por los municipios del entorno -cuando en otros pueblos la oferta era muy escasa o inexistente- y que, a su vez, suponen una competencia directa a la hora de contratar artistas, ya que aquellos que actúan en estos festivales no quieren repetir concierto a tan pocos kilómetros de distancia -y además gratuitos- y que algo parecido sucede con aquellos que actúan en el Roig Arena. En ambos casos, ha señalado, con cachés más altos de los que puede asumir el ayuntamiento.

Gemma Alós ha comentado que el ayuntamiento escucha las sugerencias que le llegan, pero también ha señalado que hay “dos o tres recurrentes” que resultan imposibles. “A veces no es solo cuestión de dinero, que también”, ha comentado.

Noticias relacionadas

Alfons Domínguez ha indicado que el ayuntamiento no pretende competir con los festivales, sino recuperar unas fiestas populares en la que destaquen la convivencia y el respeto.