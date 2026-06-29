Sueca se vuelca con Venezuela

El Ayuntamiento de Sueca, a través de las concejalías de Acción Social y Cooperación Social, ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de material de primera necesidad para ayudar a las víctimas de los terremotos sufridos en Venezuela, en la que colabora la Federación de Asociaciones de Venezolanos de España.

“En un tiempo récord, hemos conseguido organizarnos y montar esta campaña. En Sueca tenemos una comunidad de unos 500 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que se pusieron en contacto con nosotros para solicitar ayuda y, sobre todo, coordinarnos para conseguir así que la recogida sea más efectiva. Por supuesto, nos pusimos manos a la obra enseguida con la intención de que llegue toda la ayuda posible directamente a las personas afectadas”, ha señalado la concejal de Acción Social, Sari Sáez, quien ha explicado también que se han puesto en contacto con FEVENAES para que se encargue de que todas las donaciones que se realicen en Sueca se transporten hasta Venezuela a través de los aviones que ha fletado esta organización.

Sáez ha mostrado su emoción al comprobar la solidaridad de la ciudadanía en este primer día de campaña -“La respuesta está siendo brutal”, comenta-, y también al escuchar las historias de los venezolanos residentes en Sueca sobre sus seres queridos y las situaciones que están viviendo y los que desgraciadamente han perdido la vida. “Ellos, que tienen contacto directo con sus familiares, son los que nos están indicando qué tipo de productos son más necesarios. A través de las redes sociales del ayuntamiento iremos informando de lo que más se demanda para que todas las personas interesadas puedan hacer su aportación”, indica Sáez.

Por su parte, la concejal de Cooperación Social, Carolina Torres, ha destacado “una vez más, la gran solidaridad que demuestra siempre nuestra ciudad. Vamos a estar aquí, en la plaza del Ayuntamiento, de lunes a viernes, y se agradecen muchísimo las donaciones y también la colaboración de voluntariado para recogerlas”. Asimismo, Torres ha señalado que “cualquier producto por pequeño que sea es bienvenido, y queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando. Lamentablemente, tenemos muy reciente lo que sufrimos en la Comunitat Valenciana tras la dana y, desde aquí, queremos enviar todo nuestro apoyo y cariño a los afectados”.

El stand para recoger las donaciones de la ciudadanía estará instalado en la plaza del Ayuntamiento, del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 10 a 12 horas y de 18 a 20 horas. Se pueden aportar, entre otros, productos de higiene personal, productos para bebés, alimentos no perecederos, y material de primeros auxilios y curas básicas.

Asimismo, el Ayuntamiento había convocado este mediodía un minuto de silencio por todas las víctimas de la catástrofe. Al finalizar, se ha cedido el micrófono a un ciudadano venezolano residente en la ciudad quien ha agradecido cada muestra de solidaridad que están recibiendo de Sueca.