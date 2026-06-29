La UD Alzira se llevará un pellizco del fichaje de Nacho Ferri por el histórico Feyenoord

Fueron solo cuatro años los que estuvo en la UD Alzira, pero el paso de Nacho Ferri por la cantera alzirista le está reportando al club ribereño pingües beneficios económicos, aparte de los deportivos que le supuso. Este fin de semana se ha confirmado el traspaso del delantero de Montaverner desde el Westerlo belga al histórico Feyenoord de la Eredivisie, la Primera División neerlandesa. La firma del contrato se producirá en las próximas horas.

El conjunto azulgrana cifra en unos 45.000 € el dinero que puede recibir del club de Rotterdam si el traspaso se formaliza en cinco millones de euros. Esta cantidad correspondería al 8% del 5% que se reserva del total de los traspasos, la llamada cláusula de solidaridad (con los clubes que han formado al jugador). Sin embargo, otros medios, entre ellos neerlandeses, ascienden la cantidad el importe del fichaje a 10 millones, por lo que los ingresos para los ribereños podrían llegar a 90.000 euros. “Sea lo que sea, que nadie crea que vamos a poder utilizarlos en tener una plantilla mejor. Estas cantidades se cobran al año, aproximadamente. En teoría, el club que compra ha de subir la información al TMS (la plataforma de la FIFA) en un mes. En el siguiente mes, la FIFA debería informar a los clubes de formación la cifra a percibir. Sin embargo, el periodo se alarga de diez a doce meses”, comenta el presidente de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán.

El Feyenoord se haría con el jugador de 21 años para las próximas cinco temporadas. Ferri ha marcado once goles en la Primera División belga con el Westerlo y sería el sustituto del japonés Ueda, máximo goleador de la VriendenLoterij Eredivisie con 25 goles en 31 partidos. El nipón además ha marcado dos tantos y dado una asistencia en tres partidos del Mundial, por lo que se rumorea su salida al Leeds, Brighton o Everton o equipos de la Bundesliga. El de la Vall d’Albaida estará a las órdenes del exbarcelonista Giovanni van Bronckhorst.

Nacho Ferri llegó al Alzira desde el SB Ontinyent con 13 años. Su año en el Cadete de Liga Autonómica llegó a dejar dudas sobre su rendimiento, en el que solo marcó tres goles en 20 partidos. Sin embargo, con la pandemia, fortaleció su cuerpo y se erigió como un referente. Con 15 años ya debutó en el Juvenil B aún estando en el Cadete. Empezó la campaña 20-21 en el Juvenil B y en su primer partido, a los ocho minutos de salir desde el banquillo, marcó su primer gol en Orriols contra el Torre Levante. Llegarían otros cinco tantos en nueve partidos y se sucedieron los intentos del Betis, Levante, Valencia, Villarreal, Real Madrid y Barcelona por ficharle.

A sus 17 años debutó en División de Honor en Castelló a las órdenes de Guillem Beltrán. No sería hasta el sexto partido cuando se estrenó como goleador contra el Patacona. Llegarían cinco goles más ante el Hércules (en la ida y la vuelta), Valencia, Atlético Madrileño y Albacete. No llegó a debutar con el primer equipo azulgrana que se jugaba el ascenso a Segunda RFEF.

Su rendimiento no pasó desapercibido y lo fichó el Eintracht de Frankfurt para su juvenil. Como jugador alzirista fue llamado por la sub-17, pero no se celebró la concentración por el COVID-19. El primer año en el juvenil del Eintracht fue complicado por las lesiones. En la segunda temporada se destapó con 23 goles y diez asistencias en 28 partidos lo que le llevó a ser convocado con la selección Española sub-19. En noviembre de 2022 renovó su contrato con el Eintracht hasta 2025. En la temporada 2023-24 debutó en la Bundesliga apunto de cumplir 19 años contra el Friburgo y marcó tres partidos después el 0-3 al Unión Berlín. Fue su único gol en ocho encuentros y 66 minutos. También jugó cuatro partidos en Conference League. Sin embargo, en el filial, en la Lotto Hessenliga, sí seguía marcando goles, 10 en 19 partidos. En su último año de contrato, en la 2024-25 fue cedido al Kortrijk de la Primera División belga donde hizo ocho dianas y dio dos asistencias.

El Westerlo se hizo con su propiedad por 1’5 millones y ha logrado los 11 goles y cuatro asistencias que le han abierto las puertas del Feyenoord, actual subcampeón de liga tras el PSV Eindhoven del polinyanense Yarek Gasiorowski. Este sábado ya podría debutar en partido amistoso en Dordrecht y podrá debutar en Champions League esta campaña.