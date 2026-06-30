Adif invertirá 9 millones en la “esperada” supresión del paso a nivel de Sollana

Adif invertirá casi 9 millones de euros en la supresión del paso a nivel de Sollana y la habilitación de un paso inferior para garantizar la conectividad a peatones y conductores. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el Ayuntamiento de Sollana han suscrito un convenio para mejorar las condiciones de seguridad de la estación ferroviaria en este municipio. El alcalde de Sollana, Vicente José Codoñer Senón, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, han firmado este convenio de colaboración, que permitirá, según indica el primer edil, “ejecutar una de las actuaciones más relevantes para el futuro de Sollana: la supresión definitiva del paso a nivel situado en la calle València, en la línea ferroviaria Silla-Gandia”.

Este acuerdo, dice Codoñer, “supone un hito para Sollana, al hacer posible una infraestructura largamente esperada que mejorará la seguridad, la movilidad y la integración urbana del municipio”. El alcalde ha explicado que el proyecto prevé la construcción de un paso inferior de gálibo restringido, diseñado para el tránsito de vehículos y peatones, que conectará la avenida Sant Vicent Ferrer con la calle Doña Estrella y constará de rampas de acceso. Gracias a esta nueva infraestructura se eliminará el actual cruce a nivel en el punto kilométrico 9/772 de esta línea, por la que circulan los servicios de la línea C1 de Cercanías de València, y se suprimirá la interacción entre la carretera y la línea ferroviaria, detalla.

Concesión de 75 años

La actuación supondrá una inversión de 8,8 millones de euros. Adif asumirá el 100% de los costes de ejecución de las obras del paso inferior y de un nuevo vallado para impedir el acceso a la plataforma ferroviaria, así como el trámite para la clausura definitiva del paso a nivel y se encargará de la contratación, dirección y ejecución de las obras. Además, se prevé otorgar una concesión administrativa sobre el paso inferior en favor del Ayuntamiento de Sollana por un periodo máximo de 75 años y con carácter gratuito.

Por su parte, el ayuntamiento se hará cargo de las expropiaciones necesarias para la construcción de nuevo paso y asumirá su mantenimiento, conservación y vigilancia, a excepción de estructura, estribos, aletas, protección eléctrica y cerramientos para este fin del paso inferior, detalla el convenio. El acuerdo también prevé la constitución de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas administraciones para coordinar el desarrollo del proyecto y garantizar su correcta ejecución.

Desplazamientos más accesibles y fluidos

La eliminación del paso a nivel permitirá incrementar “de forma muy significativa" la seguridad ferroviaria y vial, reducir los riesgos derivados del cruce entre trenes, vehículos y peatones y mejorar la conectividad entre ambos lados del municipio, destaca Codoñer. Además, la nueva infraestructura facilitará unos desplazamientos más fluidos, cómodos y accesibles, lo que contribuirá "a la modernización de Sollana y a una mejor calidad de vida para sus vecinos", según han informado desde Adif.

La firma de este convenio culmina “un intenso trabajo de coordinación entre el Ayuntamiento de Sollana y Adif”, subraya el alcalde de Sollana, y permite iniciar “una actuación estratégica que transformará uno de los principales accesos del municipio”, añade. Para Codoñer, “se trata de una inversión de gran envergadura que responde a una reivindicación histórica de Sollana y que permitirá adaptar la infraestructura ferroviaria a las necesidades actuales de seguridad, movilidad y desarrollo urbano”.

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Codoñer agradece la colaboración

El alcalde de Sollana, ha destacado que "la firma de este convenio representa un día histórico para nuestro municipio. Después de años de trabajo y de colaboración entre administraciones, damos un paso definitivo para hacer realidad una infraestructura que mejorará la seguridad de nuestros vecinos, eliminará una barrera histórica dentro del casco urbano y contribuirá al desarrollo futuro de Sollana”. El munícipe se muestra agradecido con Adif y el Ministerio de Transportes por “la colaboración mostrada para que este proyecto sea una realidad".