Cullera acoge la exposición retrospectiva del humorista gráfico Ortifus

La Casa de la Enseñanza de Cullera acogerá del 3 al 30 de julio la exposición «Ortifurama valencià», una amplia retrospectiva dedicada al humorista gráfico Antonio Ortiz Fuster, Ortifus (València, 1948), una de las figuras más reconocidas y queridas de la cultura popular valenciana contemporánea que durante las últimas décadas ha mostrado con humor su visión de la actualidad a través de las páginas de Levante-EMV.

Viñeta de Ortifus que anuncia la exposición que abre sus puertas el próximo viernes 3 de julio. / Levante-EMV

Organizada por la Universitat de València dentro de su programa de exposiciones itinerantes y en colaboración con el Ayuntamiento de Cullera, la muestra ofrece un recorrido por la trayectoria de Ortifus a través de una selección de viñetas, ilustraciones, materiales gráficos y proyectos falleros que permiten comprender la importancia de su obra en la construcción del imaginario colectivo valenciano.

Cualquier persona que haya vivido en València durante las últimas décadas reconocerá inmediatamente aquellos personajes narizones y de ojos salidos que han acompañado la actualidad política, social y cultural valenciana desde comienzos de los años ochenta. Desde sus primeras publicaciones en Diario de Valencia hasta su consolidación en las páginas de Levante-EMV, Ortifus se ha convertido en un auténtico cronista gráfico de la sociedad valenciana, observando la realidad con ironía, inteligencia y una capacidad única para sintetizar en una imagen aquello que miles de personas pensaban cada día.

Sus viñetas constituyen una historia paralela de la Comunitat Valenciana, narrada desde la calle y desde el humor, alejada de los discursos oficiales y próxima a la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Sus juegos de palabras, metáforas visuales y caricaturas forman ya parte del patrimonio sentimental de varias generaciones de valencianos y valencianas.

La exposición dedica también una atención especial a la relación de Ortifus con el mundo de las Fallas, una faceta fundamental de su trayectoria artística. Sus monumentos para la Plaza del Ayuntamiento, Blanqueries o Na Jordana revolucionaron el lenguaje visual de la fiesta y dejaron algunas de las imágenes más recordadas del arte fallero contemporáneo, demostrando que el humor gráfico podía trasladarse con éxito al espacio urbano y monumental.

Músico de vocación y dibujante por devoción, Ortifus ha desarrollado una obra inmensa que resulta imposible alcanzar en su totalidad. «Ortifurama valencià» se plantea como una invitación a recorrer la historia reciente de València y de la sociedad valenciana a través de la mirada de uno de sus observadores más lúcidos y populares.

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La exposición se enmarca en las actividades culturales impulsadas por la Universitat de València en el territorio a través del programa Universidad-Sociedad. Cullera forma parte de esta red como una de las sedes donde se desarrolla Unisocietat, el programa formativo dirigido a las personas mayores que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, la difusión del conocimiento y el acercamiento de la universidad a los municipios valencianos.