El único parque acuático de la provincia de Valencia afronta el verano con novedades

El verano ya está en marcha en la Ribera Baixa y uno de sus principales referentes de ocio vuelve a recibir a miles de visitantes. Aquópolis Cullera, el único parque acuático de la provincia de Valencia, ha iniciado una nueva temporada con importantes novedades dirigidas a mejorar la experiencia de sus usuarios y reforzar su compromiso con un modelo de ocio cada vez más inclusivo, accesible y sostenible. El parque abrió sus puertas el 15 de junio y afronta su 41ª temporada desde que iniciara su actividad en 1985 bajo el nombre de Aquasol. Cuatro décadas después, el complejo continúa siendo uno de los principales motores del turismo familiar de la costa valenciana y uno de los espacios de ocio más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

La principal novedad de este verano es la puesta en funcionamiento de una sala multisensorial, un espacio especialmente concebido para favorecer el bienestar de personas neurodivergentes y visitantes con necesidades específicas de regulación emocional. Se trata de una iniciativa pionera dentro de la oferta de los parques acuáticos españoles que permite ofrecer una experiencia más inclusiva a todos los públicos. La sala ha sido diseñada como un entorno tranquilo, seguro y libre de estímulos excesivos, donde los usuarios pueden encontrar un espacio de calma durante su visita. El recinto incorpora diferentes recursos sensoriales destinados a estimular o favorecer la relajación mediante experiencias visuales, auditivas, táctiles, olfativas y propioceptivas.

Tres visitantes se deslizan por uno de los toboganes. / Levante-EMV

Entre los elementos instalados destacan columnas de burbujas iluminadas, lámparas de fibra óptica, proyectores de luz multicolor, baldosas sensoriales ultravioletas, botellas sensoriales, relojes de arena de gel y distintos materiales manipulativos que ayudan a la autorregulación emocional y conductual, especialmente en personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastornos del procesamiento sensorial u otras condiciones neurodivergentes. La incorporación de esta sala supone un nuevo paso dentro de la estrategia de Aquópolis Cullera por hacer del parque un espacio accesible para todas las personas, incorporando medidas que trascienden las mejoras puramente recreativas para poner el foco en la inclusión social.

Zonas de descanso

Las novedades de esta temporada también alcanzan a las zonas comunes del parque. Aquópolis Cullera ha renovado buena parte de sus espacios de descanso con nuevas superficies de césped natural, un incremento del número de hamacas y la remodelación de sus áreas VIP, pensadas para quienes desean disfrutar de una jornada más cómoda y relajada. Estas actuaciones responden a la creciente demanda de espacios de descanso dentro de un recinto que cada verano recibe a miles de visitantes procedentes de toda la Comunitat Valenciana, así como de otros puntos de España y del extranjero. Junto a estas mejoras, el parque ha renovado diferentes servicios destinados a hacer más cómoda la estancia de las familias, entre ellos la restauración, los espacios de sombra y las zonas de descanso distribuidas por todo el complejo.

Once atracciones para todas las edades

La oferta de Aquópolis Cullera continúa estructurándose en torno a once atracciones dirigidas a públicos muy diferentes, desde quienes buscan emociones fuertes hasta familias con niños pequeños. Entre las más espectaculares destaca Magic Race, una de las últimas incorporaciones al parque. Se trata de un tobogán de competición en el que varios participantes pueden deslizarse simultáneamente sobre flotadores a través de un recorrido lleno de curvas y cambios de velocidad, convirtiendo cada descenso en una carrera.

Piscina con juntos infantiles. / Levante-EMV

Los amantes de la adrenalina también encuentran propuestas como Black Hole, un descenso completamente cerrado que se realiza prácticamente a oscuras; Calypso, con rápidos cambios de dirección y velocidad; o Amazonia River, un recorrido sobre flotador pensado para disfrutar del agua de una forma más relajada.

A estas instalaciones se suman otras atracciones familiares, zonas infantiles con juegos acuáticos adaptados a diferentes edades y espacios de baño donde los más pequeños pueden iniciarse en el ocio acuático con total seguridad. La tradicional piscina de olas continúa siendo uno de los lugares más concurridos del parque y las amplias praderas que permiten combinar el baño con momentos de descanso.

Un parque único por su ubicación

Una de las características que diferencian a Aquópolis Cullera del resto de parques acuáticos españoles es su integración en el paisaje. El complejo ocupa una superficie cercana a los 65.000 metros cuadrados sobre una ladera natural, circunstancia que permite aprovechar el desnivel del terreno para el recorrido de los toboganes sin necesidad de grandes estructuras artificiales, ofreciendo además vistas privilegiadas sobre el entorno de Cullera.

Cuando abrió sus puertas en 1985 bajo el nombre de Aquasol, el parque fue uno de los primeros complejos acuáticos de España y una de las grandes apuestas de la oferta turística de la costa valenciana. Su incorporación años después a la red de Aquópolis, gestionada por Parques Reunidos, permitió ampliar las instalaciones, incorporar nuevas atracciones y modernizar los servicios hasta convertirlo en el único parque acuático de la provincia de Valencia y en uno de los principales referentes del ocio estival de la Comunitat Valenciana.

Animación durante todo el verano

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Además de las atracciones acuáticas, la programación de esta temporada incluye actividades de animación dirigidas a toda la familia, con música, juegos, espectáculos y diferentes propuestas que se desarrollarán durante los meses estivales para completar la experiencia de los visitantes.