La demanda de FP se dispara un 30 % en Alzira mientras Educación rechaza la solicitud de nuevos ciclos

La demanda de la Formación Profesional sigue creciendo en Alzira. En el proceso de admisión del curso 26-27 en el CIPFP Luis Suñer, que acaba de concluir, las solicitudes han crecido un 30 % en relación con el curso pasado. También en el IES Josep Maria Parra se constata un interés creciente por esta modalidad educativa “en los últimos tres años”, destacan desde el centro. No obstante, este mayor interés se ve poco reconocido por la administración educativa, que ha denegado nuevos ciclos solicitados por los centros alzireños para dar cabida a nuevo alumnado y dar respuesta a los intereses de los jóvenes y las demandas de las empresas de la zona, y que tampoco impulsa la mejora de los institutos: el IES Josep Maria Parra todavía espera la adecuación por parte de la Conselleria de Educación del centro para poder acoger los ciclos de la rama sanitaria y el CIPFP Luis Suñer no ha recibido respuesta a su petición de trasladar el centro desde el polígono industrial para poder ampliar y acoger a más alumnos.

Una de las aulas del CIPFP Luis Suñer, centro especializado en formación profesional en Alzira. / Levante-EMV

En el CIPFP Luis Suñer “hay gente para hacer dos cursos de cada ciclo, en grado medio y en grado superior”, asegura la vicedirectora, Rosana Marín. Habla de los ciclos con mayor demanda: en la rama de administración y gestión, administración y finanzas y asistencia a la dirección, y en la rama de comercio y marketing, transporte y logística y comercio internacional. No obstante, el auténtico hándicap de este centro es la falta de espacio: un instituto de más de cincuenta años en el polígono industrial de Tisneres, donde no hay posibilidad de ampliación. Desde la dirección se ha reivindicado durante años la realización de mejoras en el polígono o en el transporte público para el alumnado. El año pasado se planteó la necesidad de construcción de un nuevo instituto en el casco urbano. «Estamos en un polígono, muy aislados y sin luz cuando llega la noche. Algunos docentes se esperan junto a los alumnos en la parada de autobús o, si lo pierden, les llevan a casa en sus vehículos privados», lamenta el equipo directivo. El Ayuntamiento de Alzira “entiende y comparte la reivindicación” y anunció la posibilidad de encontrar acomodo a este centro en la zona educativa de Tulell. Esta propuesta se trasladó a la Conselleria de Educación, pero aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Personal de baja y sin sustituir

A las limitaciones de espacio estos días se suma la merma de personal: una administrativa y un conserje de baja y sin suplir, que ralentizan el trabajo en el centro en días de mucha carga por el fin de curso y el proceso de matrícula, lamenta la vicedirectora. De cara al curso 26-27, el CIPFP Luis Suñer ofrece un nuevo ciclo: acceso y conservación en instalaciones deportivas (grado básico), uno de los más de veinte que se pueden cursar en este instituto, “el más grande y centrado exclusivamente en la FP”, destacan desde el departamento OrientaFP. El centro también había solicitado el de soldadura y calderería, un grado medio de la familia profesional de fabricación mecánica con mucha demanda en la localidad y que no está disponible en toda la Ribera que, sin embargo, ha sido denegado.

Una de las aulas que la conselleria debe transformar para acoger los nuevos ciclos de rama sanitaria. / C. Llorca Ibáñez

Por su parte, el IES Parra había visto reconocida de palabra en abril su solicitud para el curso 26-27 de dos nuevos ciclos de la rama sanitaria: farmacia y parafarmacia y cuidados auxiliares de enfermería. No obstante, este último ha desaparecido de las horas asignadas al centro para el curso que viene. La dirección ha presentado alegaciones ante la supresión y confía en que este mes de julio, que se resolverán las quejas presentadas, puedan recibir una respuesta favorable y ofrecer esta modalidad, tal y como tenían previsto. “Parece que la conselleria está a la espera de la reforma del centro porque para ese ciclo se han de hacer los laboratorios”, explican. Sin embargo, no hay fecha para la reforma. “Ahora mismo la admisión está cerrada, pero si habilitan las horas del ciclo de curas auxiliares de enfermería se podrá ofrecer después”, añaden. En el nuevo curso de farmacia y parafarmacia ya están completas todas las plazas: “Ofrecemos 30 y tenemos 37 solicitudes”. La oferta de estos dos ciclos sanitarios responde a la alta demanda por los estudiantes y también a la gran salida laboral en la comarca. “Es el fruto de varios años de trabajo”, destacan desde dirección. Tanto desde el instituto como desde la concejalía de Educación se han realizado prospecciones para determinar si hay salida laboral para estos ciclos. Y la hay: el Hospital de la Ribera y las residencias de gente mayor necesitan esta mano de obra, subrayan. También cuentan con gran demanda los cursos de la rama de imagen personal.

Formación para alumnos con necesidades

También los otros dos institutos de la localidad y el colegio de educación especial comarcal Carmen Picó ofrecen cursos de formación profesional. En el caso del IES La Murta, se mantiene la oferta de FP básica de servicios administrativos, y en el IES Rei En Jaume, el grado básico de informática de oficina y el programa formativos de cualificación básica de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería para alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). También el CEE Carmen Picó ofrece a su alumnado dos cursos de cualificación básica de operaciones básicas de cocina y de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales.

En total, Alzira cuenta con más de una treintena de ciclos formativos de formación profesional en los centros públicos. A ellos hay que añadir la oferta de los centros concertados, que en la capital de la Ribera Alta se concentra en Florida Campus.