Diecinueve jugadores con 'gen Cotif' disputan el Mundial 2026

No hay cita futbolística de entidad en el mundo que no cuente con representación del Cotif de l'Alcúdia. Los jugadores que pasan por el torneo se convierten en embajadores internacionales y siempre se intenta recordar su paso por l’Alcúdia para demostrar el potencial que tiene el torneo en la carrera de los jugadores, como plataforma de lanzamiento, pero también para ratificar la calidad y el valor mundial de un campeonato que, desde una pequeña población valenciana, tiene después relevancia en el globo balompédico.

El Mundial que se celebra este verano en México, Canadá y Estados Unidos de América volverá a contar con jugadores con 'gen Cotif'. De hecho, hasta diecinueve jugadores de selecciones como Argentina, México, Uruguay, España, EEUU, Catar o Colombia.

La selección más importante en los últimos diez o quince años del Cotif ha sido Argentina, con un buen número de títulos que la han llevado a ser considerada uno de los combinados más importantes de la historia. Eso ha provocado que, entre la selección de Lionel Scaloni y Pablo Aimar (que no hay que olvidar que iniciaron su andadura en la absoluta albiceleste tras su éxito en l’Alcúdia) haya múltiples jugadores que pisaron el verde de la Ciutat Esportiva dels Arcs. Y otros que han quedado a las puertas mundialistas, como Alan Varela, que finalmente no forma parte de la selección. Sí luchan por renovar el título obtenido en Catar Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Estrasburgo), Lautaro Martínez (Inter) y Nico Paz (Como).

Álex Baena fue elegido el mejor jugador del torneo en 2019. / Levante-EMV

Evidentemente, después se sitúa España que, con Marc Cucurella (acaba de firmar por el Real Madrid), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (FC Barcelona) también demuestra que la Roja apostó en su momento muy fuerte por el Cotif, desplazando jugadores que después se han convertido en esenciales para Luis de la Fuente, que también estuvo en l’Alcúdia e incluso levantó dos títulos. Cucurella y Baena asistieron al Cotif vistiendo la zamarra española y el actual jugador del Atlético de Madrid fue elegido mejor jugador del torneo. Por su parte, Ferran Torres es uno de esos jugadores que vivió el Cotif desde pequeño. Como valenciano que es, integró algunas de las plantillas del Valencia CF que disputó el Cotif Promesas, por lo que hay fotos de él muy jovencito y ya brillando en l’Alcúdia, que se convirtió en su casa de verano.

Cucurella, abajo a la derecha, con la selección española en l'Alcúdia. / Levante-EMV

Cuatro potentes combinados americanos también aportan un jugador. Y no uno cualquiera, sino uno de sus mejores hombres en el Mundial. Se trata de Colombia con James Rodríguez (Minnesota United), EEUU con Weston McKennie (Juventus), Edson Álvarez (México) y Uruguay con Brian Rodríguez (América).

Y por último se sitúa un combinado que apuesta muy fuerte por la formación de su cantera con el objetivo de convertirse en una selección de referencia en el fútbol del futuro, más si cabe tras la celebración del Mundial en Catar en 2022. Los carmesíes han frecuentado el Cotif en la última década y entre su primer equipo que ha disputado el Mundial (eliminado en la primera fase) cuenta con hasta siete jugadores que pisaron el verde alcudiano. En 2013 lo hicieron Assim Omer A. Madibo, Akram Hassan Afif y Almoaz Ali Zaín, mientras en 2018 estuvieron Sala Zakaria Hassan, Shehab Ellethy, Homam Al Amin Hamed y Yusuf Abdurisag Yosuf.

Podrían formar una potente selección que daría mucho que hablar en el próximo mundial y que contaría con una experiencia común: haber estado en l’Alcúdia y haber visto cómo sus trayectorias deportivas se aceleraban gracias a su participación en el Cotif, el torneo de las futuras estrellas desde hace más de cuarenta años.