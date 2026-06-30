Gemma Alós se postula para volver a encabezar la lista del PSOE en Alzira

La actual secretaria general del PSPV-PSOE de Alzira y portavoz del grupo municipal, Gemma Alós, ha confirmado este lunes su intención de volver a encabezar la lista electoral de los socialistas en las elecciones municipales de 2027. El Comité Federal del partido aprobó el sábado el reglamento que regula el proceso de primarias de cara a los procesos electorales del próximo año -autonómicos y municpiales- y, a falta de concretar el calendario, Alós ha confirmado su voluntad de repetir como candidata a la alcaldía de Alzira.

“Cuando nos presentamos en 2023 es cierto que el PSOE había gobernado en Alzira -el grupo que lideraba Isabel Aguilar-, pero nosotros nos presentamos sin más aval que nuestro proyecto. Ahora hemos gestionado nosotros y lo lógico es que evaluemos esa gestión y el trabajo que hemos realizado en unas elecciones”, ha comentado Alós en declaraciones a Levante-EMV, al tiempo que mostraba su intención de concurrir por segunda vez a unas municipales.

Alós desconoce si puede haber algún otro militante que se postule como cabeza de lista en el proceso de primarias, aunque augura que no es probable.

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A falta de que se confirme la designación de Gemma Alós, los líderes de los tres grupos que conforman el equipo de gobierno repetirían como candidatos en las próximas municipales ya que la asamblea de Compromís ya se pronunció a favor de que Alfons Domínguez repitiera como candidato mientras que Enrique Montalvá salió proclamado como cabeza de lista del reciente congreso nacional de UCIN celebrado en Oliva.