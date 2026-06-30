Hosteleros y Guardia Civil de Cullera se alían para frenar robos y simpas este verano

La hostelería de Cullera ha dado un paso decidido frente a la delincuencia que amenaza sus negocios en plena temporada alta. La Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera y Comarca ha establecido un procedimiento de colaboración con el puesto de la Guardia Civil de la localidad para articular una respuesta coordinada y eficaz ante los delitos que afectan al sector, desde los cada vez más frecuentes robos en la zona turística hasta la práctica del llamado simpa.

El acuerdo ha logrado integrar en una única red de comunicación directa a 270 establecimientos de restauración, que actúan ahora como ojos y oídos permanentes sobre el terreno. Según explica el presidente de la asociación, Vicente Eterno, «hemos conseguido que 270 comercios de la restauración estemos directamente en contacto entre nosotros y a la vez en contacto con la Guardia Civil, para poder avisar rápidamente en caso de cualquier suceso que se produzca en la localidad». Una vigilancia que, subraya, «no se limita al sector de la hostelería, sino que funciona como una especie de vigilancia constante, avisando rápidamente a las fuerzas de seguridad de cualquier incidencia».

Diez identificados en diez días

Los resultados no han tardado en llegar y son contundentes. En apenas diez días desde la puesta en marcha efectiva del convenio, la coordinación entre los hosteleros y la Guardia Civil ha permitido la identificación y, en su caso, detención de cerca de una decena de personas que venían cometiendo actos delictivos en Cullera. Y no solo en el interior de los locales de restauración ya que la red de avisos se ha revelado igualmente eficaz para atajar los robos e incidencias registrados en los aledaños del paseo marítimo, uno de los enclaves de mayor afluencia de visitantes durante el verano.

Cuando se genera uno de los avisos, los cuerpos de seguridad se movilizan de forma automática, lo que ha posibilitado intervenciones y detenciones prácticamente en el propio momento y lugar de los hechos. Una capacidad de respuesta que difícilmente habría sido posible sin la complicidad activa de los establecimientos integrados en la red.

El efecto disuasorio ya se nota

Más allá de los resultados policiales inmediatos, la alianza persigue un efecto disuasorio claro y duradero. La intención es que cualquier persona que contemple Cullera como escenario para delinquir sepa de antemano que existe una red organizada y permanente de alerta, conectada directamente con las fuerzas de seguridad. Un mensaje inequívoco dirigido a quienes buscan aprovechar la masiva afluencia turística del verano para actuar con impunidad en comercios, terrazas y zonas de ocio.

Un frente más amplio que la restauración

La colaboración no se circunscribe únicamente a los locales de hostelería. El convenio está pensado para extenderse a otros frentes y sectores de actividad comercial de Cullera, para consolidar una red de vigilancia más amplia y transversal. En este sentido, desde la asociación se hace un llamamiento expreso a la incorporación de la Policía Local al acuerdo, como eslabón esencial para completar el dispositivo de seguridad, así como a la ciudadanía en general, a quien se insta a no dudar en pedir ayuda cuando presencie cualquier acto delictivo.

Con la temporada estival ya en pleno apogeo y el aumento habitual de la presión delictiva sobre la franja costera, esta alianza entre hosteleros y Guardia Civil se consolida como una herramienta clave para garantizar que Cullera ofrezca a residentes y visitantes un entorno más seguro, donde la respuesta ante cualquier incidencia sea inmediata, coordinada, rápida y, sobre todo, efectiva.