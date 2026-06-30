Una mujer de 56 años resulta herida tras ser atropellada en Cullera

Una mujer de 56 años resultó herida este martes tras ser atropellada en la avenida Diagonal del País Valencià de Cullera, en un accidente ocurrido a última hora de la tarde y cuyas circunstancias están siendo investigadas por si hubiera estado producido por un deslumbramiento.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del siniestro sobre las 19.30 horas, movilizando hasta el lugar una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). De forma paralela, también fueron activados efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que recibieron el aviso unos minutos antes, así como agentes de las fuerzas de seguridad.

A su llegada, el equipo médico del SAMU atendió a la víctima, que presentaba un politraumatismo como consecuencia del impacto. Tras ser estabilizada en el lugar, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital de la Ribera de Alzira, donde quedó ingresada para una valoración más exhaustiva y recibir el tratamiento correspondiente.

Aunque la investigación continúa abierta y todavía no se han determinado oficialmente las causas del atropello, las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan con creciente probabilidad a que el siniestro pudiera haberse visto favorecido por un deslumbramiento provocado por la puesta de sol, una circunstancia que en ese tramo horario puede reducir de forma significativa la visibilidad de los conductores, especialmente en determinadas orientaciones de la vía.

No obstante, serán las diligencias policiales las que determinen si este factor tuvo una incidencia directa en el accidente o si concurrieron otras circunstancias relacionadas con la circulación o el cruce de la mujer.

Los bomberos desplazados colaboraron en las labores de apoyo al dispositivo sanitario y de seguridad hasta la finalización de la intervención.

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El atropello vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar la precaución durante las últimas horas del día, especialmente en vías urbanas donde la incidencia del sol bajo sobre el horizonte puede comprometer la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes tanto para conductores como para peatones.