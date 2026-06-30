Agustí Perales Iborra

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El nuevo Palacio de Justicia de Alzira zanja el "problema histórico" de dispersión y falta de espacio

La dispersión crónica de los juzgados de Alzira y los problemas de falta de espacio tienen ya fecha de caducidad. El juzgado de violencia de género empezará a trabajar este miércoles 1 de julio en el anhelado Palacio de Justicia y en los próximos días se procederá al traslado de forma progresiva del personal de los hasta hace poco juzgados de primera instancia e instrucción con la perspectiva de que el viernes 9 de julio estén todos plenamente operativos en las nuevas dependencias. “Ponemos fin a un problema histórico”, ha proclamado este martes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la visita al nuevo edificio que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros. Pérez Llorca ha pedido “disculpas” por la demora en la construcción de esta nueva sede al tiempo que felicitaba a los funcionarios, personal que trabaja en los juzgados y usuarios “porque van a tener el edificio que merecen”.