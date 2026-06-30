El nuevo Palacio de Justicia de Alzira zanja el "problema histórico" de dispersión y falta de espacio

La dispersión crónica de los juzgados de Alzira y los problemas de falta de espacio tienen ya fecha de caducidad. El juzgado de violencia de género empezará a trabajar este miércoles 1 de julio en el anhelado Palacio de Justicia y en los próximos días se procederá al traslado de forma progresiva del personal de los hasta hace poco juzgados de primera instancia e instrucción con la perspectiva de que el viernes 9 de julio estén todos plenamente operativos en las nueva dependencias. “Ponemos fin a un problema histórico”, ha proclamado este martes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la visita al nuevo edificio que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros. Pérez Llorca ha pedido “disculpas” por la demora en la construcción de esta nueva sede al tiempo que felicitaba a los funcionarios, personal que trabaja en los juzgados y usuarios “porque van a tener el edificio que merecen”.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha incidido en que por fin se concentrarán en un único edificio las dependencias vinculadas con la Administración de Justicia hoy dispersas en cuatro emplazamientos con una nueva sede que atiende una reivindicación histórica que se arrastra desde hace treinta años. El nuevo edificio judicial cuenta con 11.000 metros cuadrados construidos repartidos en cinco plantas y viene a solventar otras carencias del partido judicial, como es la ausencia de calabozos y el déficit de salas de vistas que ha contribuido al atasco de algunos juzgados. En él no sólo tendrán cabida los ocho órganos judiciales existentes en la ciudad, sino que tiene capacidad para albergar hasta trece juzgados. Martínez ha recordado que el año pasado ya se solicitó la creación de una octava plaza en el Tribunal de Instancia de Alzira y se está a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva.

Protesta para recibir a Pérez Llorca

Pérez Llorca y la consellera han encabezado la visita a las nuevas instalaciones el día antes de que empiece a registrar actividad, en la que también han participado el presidente del TSJCV, el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, así como el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y otros alcaldes del partido judicial. Miembros de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera, docentes y los colectivos de pensionistas de Alzira y Sueca han recibido a Pérez Llorca con gritos de dimisión a su llegada a Alzira. Esta vez, el presidente, no se ha acercado a las personas que protestaban.

Concentración de protesta que ha recibido al president al llegar al nuevo Palacio de Justicia. / PERALES IBORRA

El subdirector de infraestructura de la Conselleria de Justicia ha explicado que el Palacio de Justicia carece de sótano por los problemas de inundabilidad de la zona, y se estructura en planta baja y cuatro alturas. En la planta baja se ubican el Servicio de Guardia y el salón de bodas con accesos independientes, así como el área de detenidos. En el primer piso se localizan las salas de vistas, el Registro Civil, la unidad de atención a las víctimas del delito y el gabinete psicosioal, m ientras que la segunda y la tercera planta están destinadas para los usos administrativos de los juzgados y los despechos. El destacamento de fiscales ocupará la cuarta planta. La conselleria destaca la sostebniliad del poryecto y la eficiencia energética.

El subdirector de infraestructuras explica a las autoridades el proyecto. / PERALES IBORRA

Pérez Llorca ha reivindicado que frente a las políticas que generan problemas y a aquellas que se limitan a describirlos, el actual Consell apuesta por resolver los problemas que se plantean y, en esta línea, ha enmarcado la resolución de un “problema histórico” en los juzgados de Alzira, como conseuencia de la dispersión, la falta de espacio y unas condiciones laborales que no eran adecuadas

El president ha reivindicado el esfuerzo del Consell para modernizar la Adminstración de Justicia y ha anunciado que los presupuestos de 2026, que augura que se aprobarán en breve, destinan 613 millones de euros a la Conselleria de Justicia, lo que representa un 5,6 % más que el año anterior.

“Estamos en condiciones de seguir desbloqueando proyectos históricos que se habían queado atrás, pues tenemos los recursos y la voluntad de seguir avanznado para que el mapa judicial de la Comunitat Valenciana sea más moderno”.

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El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que ha presidido el acto con el resto de autoridades aunque no ha intervenido en el mismo, ha reivindicado que fue con el Govern del Botànic cuando se desbloqueó el proyecto del Palacio de Justicia de Alzira y cuando el ayuntamiento cedió el solar y también ha destacado que el nuevo edificio “dignifica la justicia”.