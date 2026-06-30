El profesor de FP de Cullera gana el premio nacional por su labor en educación inclusiva

El profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera Clement Córdoba Vila ha resultado ganador en la categoría de educación inclusiva de la primera edición de los premios Docentes Referentes. Estos galardones están impulsados por la Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario y tienen a la Infanta doña Sofía como presidenta de honor. Este martes se ha dado a conocer a los premiados tras una rueda de prensa y ha sido en ese momento cuando Córdoba ha sabido "con satisfacción” que era “uno de los galardonados". Además, el docente ha destacado su singularidad en el palmarés autonómico al señalar que "de toda la Comunidad Valenciana, al final soy el único docente galardonado", a pesar de que la autonomía partía inicialmente con cuatro finalistas en distintas categorías.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 8 de julio en una gala que se celebrará en Zaragoza. Según ha avanzado el propio Córdoba, "será un acontecimiento muy relevante, con la asistencia de la Infanta Sofía y otros representantes de la Casa Real". El comité de expertos que ha realizado la selección final de los ganadores está integrado por profesionales de la docencia de reconocido prestigio. Este tribunal ha estado presidido por María Ocaña y compuesto por César Poyatos, Ana Isabel Esteban, Carlos Magro, César Bona, Coral Elizondo, Mariano Fernández Enguita, Sonia Díez Abad, Siro López, Abel Zardoya y Lourdes Jiménez.

Clement Córdoba, natural de Sollana aunque afincado en Almussafes, es profesor de formación profesional desde hace dieciséis años. Comenzó su carrera docente en centros de educación especial, primero un año como profesor de jardinería en Borriana y luego otros tres en Ontinyent, antes de recalar en el instituto de Cullera, donde actualmente es jefe del departamento de agraria. Imparte el ciclo de agrojardinería y composiciones florales en el nivel de FP Básica, donde ha realizado notables esfuerzos para mejorar la metodología en un nivel especialmente problemático. Para ello, ha elaborado manuales creados específicamente para un alumnado para el que no existían recursos adaptados, además de ser autor de juegos didácticos que ha integrado en el proceso de formación, como ha publicado Levante-EMV.

Este trabajo de Córdoba, que también es doctor en Didácticas Específicas por la Universitat de València, ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de su carrera docente, como el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio (2020), el premio Grandes Profes de la Fundación Atresmedia y Ministerio de Educación (2019), el Premio Acción Magistral de BBVA-FAD (2014), el Sello de Buenas Prácticas TIC del Ministerio de Educación (2013) y el Premio de Innovación Educativa Ciutat d’Alzira en dos ediciones (2014 y 2025). Su alumnado también ha destacado en certámenes profesionales como Iberflora y los Skills de FP de la Comunitat Valenciana.

Córdoba también fue pionero al conseguir que un grupo de FP Básica realizara por primera vez en España una movilidad europea Erasmus + con estancias formativas en Italia y Portugal. El profesor considera este nuevo galardón como un reconocimiento a su trayectoria en la FP Básica "porque es una gran desconocida".