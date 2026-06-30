Renfe invierte más de 190.000 euros en mejorar la accesibilidad de la estación de Cullera
Las actuaciones, con un presupuesto de 193.384 euros, buscan mejorar el acceso para los viajeros y el confort de las instalaciones
Renfe inicia las obras de modernización y mejora de la accesibilidad de la estación de Cullera para reforzar la funcionalidad, las facilidades de acceso y la calidad del servicio, ofreciendo a las personas viajeras un entorno más moderno y confortable. El proyecto, que se enmarca en el plan A Punto, cuenta con un presupuesto de 193.384 euros.
Las principales actuaciones consisten en la mejora de los accesos, la renovación del vestíbulo, la actualización de los aseos y la modernización del alumbrado en andenes, con el objetivo de actualizar las instalaciones a los estándares actuales. Así, entre otros trabajos, se remodelarán las rampas y todas las barandillas y pasamanos y se colocará pavimento táctil de advertencia en rampas y vados. También se instalará un nuevo techo y se sustituirá el pavimento.
La estación de Cullera pertenece a la línea C1 de Cercanías del Núcleo de València. Por ella pasan cada día 82 trenes y 3.900 viajeros.
En el ámbito nacional, la inversión total prevista para este plan, que se desarrollará en 110 estaciones durante 18 meses, entre 2026 y 2027, es de 24,8 millones de euros. En València cuenta con una inversión total de 3,2 millones de euros para obras rápidas en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de València. El coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 500.000 euros.
Mejoras visibles a corto plazo
El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.
Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de estos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.
Entre las tipologías de actuación que recoge el plan A Punto se encuentran la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos (paramentos verticales, pavimentación, iluminación…), marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas, encaminamientos pododáctiles, entre otras. Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las cosas “a punto”.
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