Un trabajador resulta herido grave en Alzira tras quedar atrapado por una carga desprendida

Un trabajador de unos 35 años resultó herido de gravedad este lunes en un accidente laboral ocurrido alrededor de las 10:30 horas en las instalaciones de Sor Ibérica en Alzira, una empresa industrial dedicada al diseño y fabricación de vehículos frigoríficos a medida para el transporte de mercancías a temperatura controlada. Al parecer, el operario estaba trabajando en la factoría cuando se rompió un cable de un puente grúa mientras desplazaba una carga. La carga y parte de la estructura cayeron cerca del empleado, que quedó atrapado, de acuerdo con la descripción realizada a Levante-EMV por el presidente del comité de empresa, Mariano Heredia. El trabajador sufrió múltiples fracturas a consecuencia de este accidente y fue trasladado en una SAMU al Hospital de la Ribera, donde fue intervenido de urgencia.

De acuerdo con el comité de empresa, se están investigando las causas de la rotura del cable del puente grúa, un elemento característico de esta empresa para el movimiento de cargas pesadas en la producción de carrocerías frigoríficas y chasis de gran tamaño. De acuerdo con Heredia, la investigación se desarrolla tanto a nivel interno, por la propia empresa, como externo, por parte de la mercantil responsable de los puentes grúa. Asegura que estas maquinarias habían pasado todos los controles de seguridad, y por lo tanto se desconoce que puede haber fallado.

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“Lo más importante es que se recupere”, reconoce el representante sindical. Fuentes sanitarias han asegurado que el trabajador “evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de su estado” a causa de las múltiples fracturas y explican que la recuperación será “costosa” pero el pronóstico es “esperanzador”. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa SOR Ibérica para interesarse por el estado de salud del trabajador y las circunstancias del accidente, pero, hasta el momento de la publicación de esta noticia, no ha obtenido respuesta.