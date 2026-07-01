El alcalde de Algemesí convoca otro pleno horas después de perder una votación

El Ayuntamiento de Algemesí ha celebrado este miércoles dos sesiones plenarias urgentes, las dos con apenas horas de diferencia. Los regidores estaban convocados a las 8:00 horas para abordar dos asuntos: Aprobar el expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes y arbolado viario, de más de 5,2 millones de euros, y aprobar un expediente de modificación de crédito relacionado con el nuevo CEIP Carme Miquel y la reconstrucción del estadio municipal, también de unos 5 millones de euros. Pero sólo este segundo punto ha salido adelante, porque la falta de dos concejales del PP ha dejado al gobierno local en minoría, y el rechazo de la oposición ha dejado sin aprobar el contrato del servicio de limpieza de jardines.

Ante este revés, el alcalde de Algemesí ha convocado un segundo pleno poco después de las 13 horas para su celebración a las 14:45 horas. En esta ocasión, una de las dos concejalas ausentes a primera hora sí ha podido asistir y la aprobación del contrato ha salido adelante.

Més Algemesí ha criticado la "prepotencia" del gobierno del PP en el pleno extraordinario del 1 de julio y ha acusando al alcalde de tratar a la oposición como una "mera comparsa que han de soportar y no como representantes de casi la mitad de la población". El portavoz de esta formación, Josep Bermúdez, ha explicado que la oposición había solicitado que se celebrara una comisión informativa para aclarar dudas sobre la contrata de más de cinco millones, pero el alcalde se negó. Al no estar el punto dictaminado, requería votarse su inclusión en el orden del día, a lo que Més Algemesí, EU y PSOE votaron no. Los partidos de la oposición alegan que necesitaban "pedir la información y meditar el voto" ante las dudas "sobre el personal subrogado, sobre el tema de poda, sobre la perspectiva de género, sobre la no separación por lotes". Bermúdez subraya que la negativa no buscaba bloquear al gobierno y recuerda que en la misma sesión de las ocho de la mañana sí apoyaron la inclusión de otros puntos que no suscitaban dudas.

Según Bermúdez, "el PP perdió la votación simplemente porque han faltado un concejal y una concejala del equipo de gobierno", lo que a su entender evidencia que "no han hecho los deberes" para asegurar su mayoría requerida. La agrupación ha denunciado en una nota de prensa que el alcalde, "claramente enojado", atacó a la oposición y aplicó "la ley del embudo", impidiendo a Bermúdez su turno legal de dos minutos para explicar el voto, tal como dicta explícitamente el Reglamento Orgánico Municipal.

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Més Algemesí alerta sobre estas "formas autoritarias" destinadas a impedir su labor de fiscalización. Sentencian que "ni somos una comparsa, ni vamos a actuar como tal" y dicen que su voto "siempre defenderá a la ciudadanía de Algemesí, y no los intereses del Partido Popular". Añaden que, si el tema era tan importante, el gobierno municipal debió prepararlo "con más antelación" y ser "más previsores".