Alzira inyecta 207.000 euros para construir la nueva plaza dedicada a Luis Suñer

El Ayuntamiento de Alzira ha inyectado algo más de 200.000 euros para impulsar la construcción de la nueva plaza dedicada a Luis Suñer en el solar de la antigua gasolinera desmantelada en la avenida que ya lleva el nombre del industrial. La asignación forma parte de la modificación de créditos aprobada en el pleno del martes, que también destina 396.256 euros a la repavimentación de viales, 191.000 a la renovación de parques infantiles y otros 170.000 euros a la adecuación y mobiliario para transfomar el edificio de la Plaça del Sufragi que albergaba los juzgados en la nueva central de Servicios Sociales. Las nuevas dotaciones de créditos también contemplan 50.000 euros para el Parc Forestal Muntanyeta, que complementan otras dos actuaciones previstas en el paraje por importe de 146.64 euros, y la financiación para dos proyectos de empleo, Empleaverder y Visionarios, por un total de 127.890 euros.

El consistorio presentó el pasado noviembre a los vecinos el diseño de la nueva plaza que se dedicará al empresario Luis Suñer, un proyecto que recupera el solar de la antigua gasolinera situada a la confluencia de la avenida Luis Suñer y la calle Riola para transformarlo en un espacio verde de encuentro ciudadano. La Associació de Veïns Alborxí-Centre ha mantenido una reunión con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y miembros del gobierno municipal para conocer las últimas novedades respeto a un proyecto que los residentes reclaman desde hace más de 25 años, que no es otro que la recuperación de este espacio urbano para uso público como zona verde.

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El alcalde y el concejal Israel Pére con representantes de la Associació de Veïns Alborxí-Centre. / Levante-EMV

Los representantes del equipo de gobierno han informado a los vecinos de que el proyecto se encuentra en una fase avazada de tramitación ya que, una vez aprobada la modificación de crédito que destina 207.400 euros al proyecto, se podrán licitar las obras. La asociación Alborxí-Centre ha valorado positivamente esta información al destacar la importnacia del proyecto. “La futura plaza se considera una actuación clave para la mejora de la calidad de vida del vecindario, así como para la regeneración de este espacio urbano”, ha incidido la asociación.