Alzira unificará todos los Servicios Sociales en el edificio de la plaza del Sufragi que liberan los juzgados

El Ayuntamiento de Alzira aprovechará el edificio municipal de la Plaça del Sufragi que durante casi cuarenta años ha acogido algunos de los juzgados de primera instancia e instrucción de la ciudad para crear un gran centro de Servicios Sociales que unifique las dependencias actualmente dispersas. Apenas unas horas antes de que el presidente de la Generalitat visitara el nuevo Palacio de Justicia como paso previo al inicio de la actividad con el traslado del juzgado de violencia de género, la corporación municipal aprobaba en un pleno extraordinario una modificación de crédito que asigna 170.000 euros para la adecuación y el mobiliario de este edificio como nueva sede de Servicios Sociales.

“No será suficiente, pero es la base para empezar a trabajar”, ha confirmado la concejal del área, Amèlia Blanquer, mientras señalaba que el objetivo es unificar los servicios “para trabajar de una forma mucho más efectiva y facilitar las cosas a la ciudadanía que, actualmente, según en la calle en la que reside, tiene que acudir a unas dependencias u otras”. El personal de Servicios Sociales está repartido actualmente por el Xalet de Fava, la Plaça Germanies o el Centro de Participación Ciudadana (CPC) de l’Alquerieta, además de las dependencias centrales del edificio de LaClau. El ayuntamiento pretende concentrarlo todo en un mismo edificio para proceder a su homologación, ha añadido el alcalde, Alfons Domínguez. Amèlia Blanquer, por su parte, ha aclarado que el CPC mantendra el servicio “a nivel de acción comunitaria en l’Alquerieta”.

"Todo centralizado para dar un mejor servicio"

“Se trata de dar un mejor servicio a toda la ciudadanía, trabajar para las personas, no puede ser que una persona que vaya en silla de ruedas o tenga dificultades de movilidad tenga que subir al CPC o a otros sitios, ahora lo tendrá todo centralizado y vamos a dar un mejor servicio”, ha incidido la concejal de Servicios Sociales, mientras destacaba que la nueva sede se encuentra a escasos metros del ayuntamiento y también de LaClau, lo que facilita cualquier otra gestión adicional. La edil ha recordado que el casco urbano se estructura en tres zonas -antes eran cinco- que se vinculan a las diferentes dependencias del departamento.

El alcalde ha explicado que si bien la idea inicial era que el edificio también pudiera albergar algunas entidades de carácter social, finalmente solo acogerá los servicios municipales para poder lograr la homologación. El ayuntamiento se dirigirá a la Generalitat que, a diferencia de la sede de la Plaça del Sufragi, es la titular el edificio judicial de la calle Ronda de Algemesí, para solicitar que le ceda el inmueble al objeto de poder ubicar en él otras dependencias, una vez se formalice el traslado de los juzgados.

El Ayuntamiento de Alzira aprobó en agosto de 1990 la cesión temporal de uso del edificio de la Plaça del Sufragi a la Generalitat como sede judicial por un período máximo de cinco años más otro de prórroga, con el objetivo de recuperar el uso con todas las mejoras y accesorios que se hubieran podido instalar transcurrido el plazo de seis años. Esta cesión se ha ido prorrogando hasta la actualidad -otros treinta años por tanto- mientras, en paralelo, se reivindicaba la construcción de una nueva sede judicial que acabara con la dispersión y los problemas de espacio en las actuales instalaciones. Como contraprestación por el uso del inmueble, el ayuntamiento percibe una retribución de 35.004 euros anuales.

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La última prórroga se aprobaba a principios de año a la espera de que, finalizadas las obras del Palacio de Justicia, se procediera al traslado y el edificio de la Plaça del Sufragi quedara vacío. “Se ha retrasado un poco, estamos a la espera desde marzo”, comenta Blanquer, mientras explica que la voluntad municipal es, una vez recupere el edificio, iniciar los trabajos de adecuación para proceder a reunir todos las dependencias de Servicios Sociales (la atención primaria básica) en el mismo inmueble.