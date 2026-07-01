Cullera afronta un julio de récord con previsiones de ocupación próximas al lleno

Cullera afronta el mes de julio con unas perspectivas turísticas especialmente sólidas y con previsiones que sitúan la ocupación media en torno al 88-92%, según las estimaciones del sector hotelero, las agencias de alquiler vacacional y la evolución de reservas de las últimas semanas. El municipio consolida así su posición como uno de los destinos de referencia del litoral valenciano en el arranque del verano.

Los hoteles de la ciudad prevén cerrar el mes con una ocupación de entre el 85 y el 90%, superando incluso dichas cifras la ocupación en los fines de semana, en línea con la tendencia de crecimiento registrada en los últimos veranos, cuando se alcanzaron picos próximos al 88% en julio y agosto.

El comportamiento del mercado confirma la recuperación sostenida de la demanda y la consolidación de Cullera como destino de sol y playa con oferta diversificada.

En el caso de los apartamentos turísticos, las previsiones son aún más optimistas. El sector estima ocupaciones que podrían situarse entre el 90 y el 95%, especialmente durante la segunda quincena de julio, cuando se concentra la mayor parte de las estancias familiares y de media duración. Este tipo de alojamiento continúa siendo el preferido por los visitantes nacionales, que buscan estancias semanales o quincenales cerca del mar.

El camping y alojamientos de menor tamaño también afrontan un escenario positivo, con previsiones que oscilan entre el 75 y el 80% de ocupación en función de la climatología y de la evolución de las reservas de última hora.

La combinación de turismo de proximidad y visitantes nacionales impulsa especialmente los fines de semana, cuando la ocupación roza el lleno en numerosos establecimientos.

El alquiler vacacional, al alza

El mercado inmobiliario destinado al alquiler turístico confirma igualmente el buen momento del sector. Fuentes de agencias especializadas señalan que la campaña de verano ha arrancado con mayor antelación que en años anteriores, lo que ha permitido completar buena parte de la oferta en zonas como Sant Antoni, el Racó o Cap Blanc.

«Este año las reservas han llegado antes y con mayor intensidad. Muchos apartamentos en primera línea de playa están ya prácticamente llenos para julio», explica Enrique Gonzalez desde el sector inmobiliario, quien destaca además el incremento de la demanda de viviendas con terraza, piscina y vistas al mar.

Los profesionales consultados apuntan también a un cambio en el comportamiento del turista: «Cada vez hay más reservas de última hora, pero también más planificación en familias que repiten destino. Cullera sigue siendo una apuesta segura para el verano», afirma Luis García. Asimismo, el sector destaca el crecimiento progresivo del turismo internacional, con especial presencia de visitantes franceses, británicos y neerlandeses, aunque el mercado nacional continúa siendo mayoritario.

Un destino en consolidación

El buen comportamiento del turismo se apoya en la combinación de factores como la calidad de las playas, la oferta gastronómica, los servicios turísticos y la mejora de las infraestructuras de alojamiento. Todo ello refuerza la posición de Cullera como uno de los destinos más dinámicos del litoral valenciano.

Si las previsiones se confirman, el municipio podría situarse de nuevo entre los enclaves con mayor ocupación de la Comunitat Valenciana durante julio, con picos de actividad que se esperan especialmente en los fines de semana y en la segunda mitad del mes. El sector confía en que la estabilidad meteorológica y el mantenimiento del ritmo de reservas de última hora terminen de consolidar un mes que apunta, un año más, a cifras cercanas al lleno técnico.