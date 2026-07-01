Cullera culpa a la Generalitat del aumento de tarifas en el bús urbano

Cullera afronta desde este 1 de julio la retirada de las ayudas autonómicas al transporte público urbano, unas bonificaciones que hasta ahora beneficiaban especialmente a jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables, y que dejan de estar vigentes tras no haber sido renovadas por la Generalitat Valenciana. El alcalde del municipio, Jordi Mayor, ha denunciado que la administración autonómica no comunicó la decisión “ni en tiempo ni en forma”, ya que la notificación se produjo a principios de junio, apenas unas semanas antes de la finalización oficial del programa, prevista para el 30 de junio. Esta situación, según el consistorio, ha dificultado la planificación municipal ante el cambio en la financiación del transporte.

Nota informativa que anuncia el fin de las bonificaciones. / Levante-EMV

Mayor ha denunciado al “abandono” de la Generalitat provoca el aumento de tarifas ya que el bono de 20 viajes se incrementa un 67%, pasando de 14,40 € a 24 €; además desaparece la gratuidad del transporte para los niños y niñas de entre 6 y 14 años (que pasan a pagar como adultos) y para las personas de las poblaciones afectadas por la dana.

El cambio ya ha provocado protestas de los usuarios y, también, del propio ayuntamiento. De hecho, según ha denunciado el alcalde de Cullera, «la Generalitat Valenciana nos ha vuelto a abandonar, no se pueden desvincular de un servicio público y dejarnos tirados con un ‘ya te apañarás’. Esto afecta directamente a los bolsillos de nuestros ciudadanos y visitantes. Para hacernos una idea, un joven estudiante o un trabajador que coge el autobús para ir a la universidad o a su lugar de trabajo ahora pagará casi 250 € más al año».

Línea al Mareny de Sant Llorenç

Las ayudas, que venían aplicándose al sistema de transporte urbano de Cullera desaparecen en un contexto de incertidumbre más amplio sobre la movilidad en el municipio, después de que la Generalitat haya comunicado también que se desvincula de la gestión y financiación de la línea CVV-204 Cullera–Mareny de Sant Llorenç a partir del mismo 30 de junio.

El ayuntamiento sostiene que ambas decisiones se han producido con escaso margen temporal y advierte del impacto que pueden tener en la movilidad local, especialmente en plena temporada estival, cuando la población del municipio aumenta de forma notable y el transporte público se convierte en un servicio esencial para residentes y visitantes.

La situación fue abordada en el último pleno municipal, donde se aprobó por urgencia una propuesta para solicitar a la Generalitat que mantenga de forma transitoria el servicio de transporte urbano mientras el consistorio asume progresivamente la competencia y define su modelo de gestión. La iniciativa salió adelante con los votos del PSPV-PSOE, Compromís, Per Cullera y Vox, mientras que el PP se abstuvo.

El acuerdo también contempla que el Ayuntamiento asuma formalmente el transporte urbano como servicio público municipal e inicie los trámites para su regulación, planificación y contratación conforme a la normativa vigente. Además, prevé activar medidas urgentes en caso de interrupción del servicio para evitar afecciones a la movilidad. Y en esta línea, el Ayuntamiento de Cullera ya estudia con el ministerio el mecanismo para que lleguen las ayudas y poder recuperar las bonificaciones para los usuarios del autobús urbano.

Desde el consistorio se recuerda que la empresa concesionaria ha comunicado su disposición a mantener provisionalmente la prestación del servicio en las condiciones actuales si se articula el correspondiente soporte jurídico. La línea superó los 626.000 viajeros durante 2025, lo que refleja su alta demanda.

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En paralelo a la decisión institucional, el alcalde ha anunciado la intención de impulsar un estudio sobre la movilidad del transporte urbano en Cullera, que podría encargarse a una empresa especializada o a la Universitat de València, con el objetivo de analizar la situación actual y diseñar un modelo de transporte público propio adaptado a las necesidades del municipio.