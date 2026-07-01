Denuncia el robo de un poni en Turís y ofrece una recompensa de mil euros para dar con su paradero

Una vecina de Turís ha denunciado el robo de un poni que tenía en un cercado en una zona rural y ha ofrecido una recompensa de mil euros a aquella persona que pueda aportar alguna pista sobre el paradero de “Patrón”, un ejemplar de apenas un año de color blanco y marrón muy conocido por los niños de la localidad y de los pueblos del entorno. Los propietarios solo quieren que vuelva a casa y se muestran dispuestos incluso a dejar la puerta abierta por si la persona que se lo ha llevado lo quiere devolver de forma anónima.

Liesbeth con el poni sustraído en la madrugada del lunes en Turís. / Levante-EMV

El robo se produjo en la madrugada del lunes. Como todos los días, Liesbeth fue por la mañana a comprobar que todos los caballos estaban en sus respectivos establos. Sin embargo, cuando llegó al de “Patrón” estaba vacío y detectó una obertura en la valla, pero ni rastro del animal. Acto seguido, contactó con la Guardia Civil para interponer una denuncia por la sustracción. Liesbety y su marido, neerlandeses afincados en Turís desde hace cuatro años, ofrecen una recompensa de 1.000 euros para aquel que pueda aportar cualquier pista sobre el paradero del animal.

Patrón es un poni de un año, de 50 centímetros de altura y 60 kilos de peso. Liesbeth y su marido asumen que la persona que se llevó al animal pudo haber utilizado un simple coche para transportarlo debido a su reducido tamaño. Los dueños del equino consideran que el terreno está correctamente vallado, por tanto, resulta “imposible” que el animal pudiera escapar por cuenta propia.

La pareja ha recurrido a las redes sociales para poder dar con el paradero de ‘Patrón’ lo antes posible en una búsqueda por toda España. Se muestra muy preocupada ya que se trata de una raza que no tolera las altas temperatura de los últimos días y se trata de un animal acostumbrado a estar acompañado de forma permanente. En la finca de Turís le espera un hermano del poni sustraído. Para los propietarios es muy importante recuperar al animal ya que afirman que “es un bebé indefenso”, comenta Liesbeth “y debe estar muy asustado”. Además, espera que cualquiera que vea la publicación ayude y difunda la información para encontrar a ‘Patrón’ lo antes posible.

La comarca de la Ribera Alta cuenta con precedentes de robos de equinos. Sin ir más lejos, el año pasado un vecino de Algemesí denunció el robo de un poni galés. Además, esta misma persona había sufrido el verano anterior el robo de otro de sus caballos que fue recuperado por la Guardia Civil en la localidad de Gestalgar. Por otra parte, un vecino de Benicull también sufrió en el verano de 2024 el robo de un caballo que fue abandonado días después en un lateral del retén de la Policía Local de Alzira.