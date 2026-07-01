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L’Ajuntament d’Alzira inicia el voluntariat ambiental contra incendis forestals este estiu 

El servei es durà a terme des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost

Aquelles persones que vulguen participar poden inscriure’s de manera telemàtica i comptaran amb una assegurança específica, dietes i uniformitat bàsica

Voluntariat en un servei de vigilància pel terme municipal.

Voluntariat en un servei de vigilància pel terme municipal. / Levante-EMV

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Inés Hernández Lladró

Alzira

El voluntariat ambiental per a la campanya de prevenció d’incendis forestals d’Alzira ja està en marxa. Les brigades, formades per veïns i veïnes voluntaris del municipi, estaran operatives de manera ininterrompuda des de hui dia 1 de juliol fins al 31 d’agost cobrint tot el terme municipal realitzant tasques de prevenció i vigilància contra incendis. 

La formació i coordinació en matèria de prevenció d’incendis són a càrrec d’aquestes brigades que treballaran sobre el terreny composades pel teixit associatiu i veïnal d’Alzira. En aquestes tasques se destaca la implicació directa d’un col·lectiu fonamental com és el VACIF (Voluntaris d’Alzira Contra Incendis Forestals). 

Aquest servei de detecció i prevenció d’incendis funcionara de la següent manera: es realitzaran eixides un mínim de tres dies a la setmana mitjançant diferents rutes i itineraris estratègics. Aquest recorreguts estan creats per a cobrir els punts més vulnerables del terme municipal d’Alzira. A més, aquestes brigades realitzaran no només tasques de prevenció i vigilància, sinó també de sensibilització a la ciutadania. 

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Aquells que hi participen comptaran amb una assegurança per a la jornada en que es treballe, dietes així com també una uniformitat bàsica, que consta de gorra i samarreta oficial de la campanya d’aquesta temporada. Totes aquelles persones interessades ja poden inscriure’s de manera completament telemàtica a través del lloc web oficial de l’entitat coordinadora, accedint a www.vacif.es dins de l’apartat “Fes-te voluntari”. 

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