L’Ajuntament d’Alzira inicia el voluntariat ambiental contra incendis forestals este estiu
El servei es durà a terme des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost
Aquelles persones que vulguen participar poden inscriure’s de manera telemàtica i comptaran amb una assegurança específica, dietes i uniformitat bàsica
Inés Hernández Lladró
El voluntariat ambiental per a la campanya de prevenció d’incendis forestals d’Alzira ja està en marxa. Les brigades, formades per veïns i veïnes voluntaris del municipi, estaran operatives de manera ininterrompuda des de hui dia 1 de juliol fins al 31 d’agost cobrint tot el terme municipal realitzant tasques de prevenció i vigilància contra incendis.
La formació i coordinació en matèria de prevenció d’incendis són a càrrec d’aquestes brigades que treballaran sobre el terreny composades pel teixit associatiu i veïnal d’Alzira. En aquestes tasques se destaca la implicació directa d’un col·lectiu fonamental com és el VACIF (Voluntaris d’Alzira Contra Incendis Forestals).
Aquest servei de detecció i prevenció d’incendis funcionara de la següent manera: es realitzaran eixides un mínim de tres dies a la setmana mitjançant diferents rutes i itineraris estratègics. Aquest recorreguts estan creats per a cobrir els punts més vulnerables del terme municipal d’Alzira. A més, aquestes brigades realitzaran no només tasques de prevenció i vigilància, sinó també de sensibilització a la ciutadania.
Aquells que hi participen comptaran amb una assegurança per a la jornada en que es treballe, dietes així com també una uniformitat bàsica, que consta de gorra i samarreta oficial de la campanya d’aquesta temporada. Totes aquelles persones interessades ja poden inscriure’s de manera completament telemàtica a través del lloc web oficial de l’entitat coordinadora, accedint a www.vacif.es dins de l’apartat “Fes-te voluntari”.
- Se desnuda en plena calle tras provocar un altercado en un bar y acaba golpeada tras arrebatar un bolso
- La icónica Pastelería Llopis de Alzira cierra a la espera de encontrar nueva ubicación
- Aparatoso rescate en el río Xúquer a su paso por Antella
- Una joven ingeniera de Alzira crea una empresa de puzzles que destacan por sus ilustraciones
- El único parque acuático de la provincia de Valencia afronta el verano con novedades
- El alcalde de Cullera asiste al estreno del documental dedicado a Rocío Jurado
- Los pescadores de Cullera reclaman compensaciones por los perjuicios derivados de la extracción de arena
- Una mujer de 56 años resulta herida tras ser atropellada en Cullera