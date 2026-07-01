El PP mete presión en Carcaixent: anuncia un pleno de presupuestos sin tener apoyos para aprobarlos

El gobierno de Carcaixent ha decidido tensar la cuerda y meter más presión sobre los grupos de la oposición al anunciar la convocatoria para el próximo 15 de julio de un pleno extraordinario al que elevará el proyecto de presupuestos de 2026 cuando no tiene garantizados los apoyos para aprobarlo. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha realizado esta mañana un nuevo llamamiento a la oposición (Units per Carcaixent, Compromís, PSOE y Vox) para que presente propuestas razonadas que permitan negociar su apoyo a los presupuestos, ya que el PP gobierna en minoría con solo seis concejales y el año pasado ya vio como la oposición rechazaba las cuentas. “Estamos en tiempo de descuento, no es momento de hacer política, sino de hacer pueblo, Carcaixent necesita altura de miras”, ha señalado Almiñana, mientras advertía de que si no se aprueban las cuentas el ayuntamiento entrará en una situación financiera “muy complicada”.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, este miércoles, durante su comparecencia. / Pascual Fandos

El PP se muestra abierto a hablar con todos los grupos y estudiar cualquier enmienda “razonada y fundamentada” para modificar la propuesta de partida, si bien Almiñana ha señalado que “no podemos contemporizar ni realizar brindis al sol”. “No importa el día ni la hora, tenemos la predisposición a hablar”, ha incidido la alcaldesa, que no ha dudado en señalar que un voto en contra representa un “bloqueo”. Almiñana ha recordado que todos los grupos de la oposición tienen desde mediados de marzo un borrador del presupuesto y algunos de ellos han realizado consultas, sin pasar de ahí.

Es la segunda vez en menos de un mes que el gobierno municipal interpela públicamente a la oposición en busca de apoyos para aprobar las cuentas de 2026. El PP aprovechó a principios de junio la liquidación del año anterior para sacar pecho de su gestión, en base a un resultado positivo de 4,2 millones y tras haber dejado la deuda a cero, mientras alertaba de que no aprobar el presupuesto supondría un bloqueo administrativo. Los principales grupos de la oposición respondieron con críticas al gobierno al cuestionar el éxito económico que exhibía al tiempo que, en algún caso, afeaban al PP la falta de diálogo para aprobar las cuentas.

"Si sale o no sale ya no depende de nosotros"

Carolina Almiñana han incidido este miércoles en que el gobierno cumple con su obligación que, según incide, pasa por elaborar y presentar al pleno un proyecto de presupuestos y que así lo ha hecho cada año. “Si sale o no sale ya no depende de nosotros”, ha indicado la alcaldesa, que frente a las críticas a la falta de diálogo, defiende que el PP realiza un llamamiento abierto porque “no veta a nadie, está abierto a hablar con todos”. “En 2024 tres fuerzas que estamos en las antípodas desde el punto de vista ideológico propiciamos la aprobación -Compromís votó a favor con el PP y Vox se abstuvo-, no sabes nunca quién tiene ese sentido de pueblo en un momento determinado”, ha indicado, mientras defendía que “somos un gobierno abierto que sabemos que estamos en minoría, necesitamos a todos y queremos contar con todos. Ojalá fuera así en 2026”.

La alcaldesa ha defendido que la aprobación del presupuesto municipal es la “máxima prioridad” del equipo de gobierno ya que, según ha indicado, “sin presupuesto se avanza mal”. “No se podrán pagar subvenciones a las asociaciones, ni se podrán hacer inversiones ni mejorar la limpieza viaria”, ha detallado, mientras recordaba que el Gobierno central ha activado de nuevo las reglas fiscales que estaban suspendidas desde 2020 lo que complica muchos más trabajar sin presupuesto. “Todos tenemos el mismo interés que es Carcaixent y por eso apelo a cualquier grupo para que a cualquier hora, en cualquier momento, realice propuestas para que las podamos hablar”, ha incidido.

Sobre las críticas de la oposición a la situación económica del ayuntamiento, Almiñana alega que el equipo de gobierno se limitó a destacar el contenido del informe de Intervención. “No lo digo yo”, ha señalado, mientras comentaba que una de las propuestas que contempla el presupuesto es la actualización de precios a la empresa pública Procarsa.