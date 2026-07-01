Xúquer Viu denuncia a la Fiscalía la desecación del tramo bajo del Magro en Algemesí desde hace una semana

La organización ecologista Xúquer Viu ha cumplido su advertencia y ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el "incumplimiento de caudal ambiental y desecación del tramo final del río Magro". En el escrito de denuncia, presentado por Isidre Pegenaute en representación de la entidad, se expone cronológicamente la grave pérdida de flujo hídrico desde mediados de junio y se alerta de que desde el pasado día 23 de junio "no circula agua por el río Magro". El texto de la denuncia describe un escenario crítico para la biodiversidad, y señala que los charcos donde los peces e invertebrados habían buscado refugio "se han secado completamente provocando la muerte de multitud de organismos". Además, el escrito especifica que esta carencia de caudal ecológico "no se produce en un tramo puntual del río, sino que afecta a más de 5 kilómetros", alcanzando incluso a la zona del puente de la CV-522 conocida como 'Els Canos', en Guadassuar.

Este paso judicial se enmarca en un preocupante episodio de sequía en el curso bajo del río que ha desatado las alarmas ecologistas en los últimos días y sobre el que se viene realizando un exhaustivo seguimiento de actualidad, tal y como ha publicado Levante-EMV. Recientemente, el propio Pegenaute denunció la ineficacia y la discrepancia de los medidores oficiales durante las inspecciones sobre el terreno en el punto de control por medio de caudalímetro en la Acequia de los Canos de Guadassuar: “El SAIH dice que pasan 60 litros por segundo, pero no pasa ni uno”, constató esta pasada semana. Ante la alarmante sequedad del cauce en zonas como Algemesí, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) atribuyó el episodio a las características del propio acuífero, y explicó que parte del agua se infiltra en el terreno, pero el activista replicó tras sus comprobaciones que “el agua desaparece antes de llegar al Raval en Algemesí y no vuelve a aflorar después”, lo que le llevó a advertir que tiene motivos para “desconfiar de los caudalímetros de la CHJ”.

Vista comparativa del lecho del Magro en Algemesí con apenas una semana de diferencia. / Levante-EMV

Comunicaciones a la CHJ "sin resultado"

Esta falta de respuestas eficaces también queda reflejada en el texto presentado ante la Fiscalía, donde la asociación relata que previamente "hemos informado a la Confederación sobre estos hechos, también a la Guardería Fluvial, de momento sin resultado". Ante la inacción de las autoridades de cuenca, el escrito de denuncia recuerda detalladamente la legislación vigente y recalca que el vigente Plan Hidrológico del Júcar establece para este tramo "un caudal ecológico de 0,23 m3 por segundo de junio a noviembre", una exigencia técnica que debe mantenerse "incluso para situaciones extraordinarias de sequía prolongada".

Prevalencia del caudal ecológico

Apoyándose en el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Directiva Marco del Agua europea, la denuncia insiste en que, legalmente, los caudales medioambientales no son un uso más, sino que deben contemplarse "como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación". Para la asociación ecologista, la gestión de esta crisis hídrica es una clara demostración de “la mentalidad de la CHJ, que ve el río como un canal de agua y no como un ecosistema”, según valoraron los ecologistas durante los días previos a la interposición de la demanda.

Sobre la base de toda esta argumentación técnica y legal, el documento concluye pidiendo a la Fiscalía "que inste a la Confederación Hidrográfica del Júcar a cumplir el régimen de caudales ecológicos" para que el agua corra "de forma permanente y se restaure la conexión con el río Júcar de la manera más rápida posible". La entidad defiende que frenar esta degradación y mantener el flujo vivo es un beneficio conjunto, recordando las declaraciones previas de Pegenaute en las que subrayaba de manera rotunda que “a los regantes les interesa que haya un caudal ecológico garantizado porque mejora el agua con la que riegan”.