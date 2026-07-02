Algemesí aprovecha el derribo del velódromo para ampliar el colegio que arrasó la dana en el Raval

Algemesí ha aprobado una modificación de crédito que permitirá iniciar el acondicionamiento de la parcela donde se construirá el nuevo colegio público Carme Miquel (100.000 euros) y también la reforma integral del estadio municipal (4.950.556,10 euros). Se trata de cantidades con las que ya contaba el ayuntamiento y que pasan a estar disponibles para su uso en este 2026. La modificación de crédito ha sido el asunto principal de una sesión plenaria de urgencia celebrada a las 8:00 horas de este miércoles con solo dos puntos en el orden del día.

El primero de los proyectos es el acondicionamiento del solar del CEIP Carme Miquel. La escuela pública ubicada en el Raval quedó gravemente afectada por el desbordamiento del Magro el 29 de octubre de 2024. El centro se encuentra a pocos metros del cauce y justo en una curva pronunciada del río, lo que agravó los efectos de la riada, que derrumbó algunos muros. En este mismo emplazamiento se prevé construir el nuevo CEIP Carme Miquel, a una cota de casi 1,50 metros de altura, aunque el agua en este edificio superó los dos metros de altura.

El colegio mantendrá su ubicación

Según ha explicado el alcalde, José Javier Sanchis, en un principio se consideró la posibilidad de trasladar el centro al solar donde se encuentra la piscina municipal, al inicio del barrio del Raval y un poco más alejado del río, pero finalmente —y a pesar de las críticas de la oposición— se decidió mantener el colegio en su emplazamiento. Los 100.000 euros consignados este 2026 se destinarán a la demolición del velódromo contiguo al colegio para crear una parcela más grande que permitirá ampliar la escuela “de acuerdo con las actuales exigencias” y construir junto a ella un gran jardín “que actuará como parque de inundación”.

El ayuntamiento cederá un tercio de esta nueva parcela a la Conselleria de Educación, que asumirá la construcción del nuevo CEIP Carme Miquel. Aunque en agosto de 2025 la conselleria anunció que se iba a trabajar de forma simultánea en la habilitación de barracones donde ubicar a los doscientos alumnos del colegio para empezar el curso 25-26 y en la construcción de la nueva escuela, lo cierto es que casi un año después de aquel anuncio se desconoce cuándo podrán comenzar las obras del nuevo colegio Carme Miquel.

Una máquina trabajando en el derribo del centro educativo en septiembre de 2025. / Agustí Perales Iborra

Parcela afectada por el paso de una acequia

No obstante, antes de esta cesión, el ayuntamiento debe resolver la afección que genera el paso de una acequia subterránea por el solar donde se construirá el colegio. Según el primer edil, ya han alcanzado un acuerdo con la Acequia Real del Júcar para dejar sin uso el tramo que discurre por este solar y el desvío de la acequia se realizará junto con las obras de la renovación del alcantarillado y la construcción de una mota en el tramo del Raval, que están pendientes de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Una vez se invalide esta acequia, podrán entregar la parcela “sin servidumbres” a la conselleria.

“Ya tenemos la licitación preparada para derribar el velódromo y ya estamos trabajando en el proyecto de urbanización de la parcela. Estamos solapando actos administrativos para ir más deprisa”, asegura el alcalde, quien reconoce que el municipio, y especialmente el barrio del Raval —el más afectado por la dana— se enfrenta a “una vorágine de obras” para corregir los destrozos que dejó la riada.

“Al lado del río es un error”

Por su parte, los partidos de la oposición han aprobado esta modificación, pero mantienen sus críticas sobre el hecho de que se mantenga el colegio en el mismo sitio en que resultó arrasado: “Nosotros siempre hemos manifestado que construir el Carme Miquel —y la escuela infantil municipal también, que nadie se acuerda de ella— al lado del río es un error. Allí el agua llegó a 2 metros o más, pero el problema no lo veo yo tanto en la altura que pueda alcanzar sino en la fuerza con que llegó”, dice Josep Bermúdez, concejal de Més Algemesí.

Vista del estado del estadio municipal de Algemesí tras la riada. / Levante-EMV

Reforma en dos fases

Por otro lado, la reforma del estadio municipal se lleva el montante más alto: 4.950.556,10 euros que se utilizarán para acometer una remodelación integral, que aprovechará la construcción antigua pero permitirá adecuar las instalaciones a las nuevas exigencias de edificación, según ha explicado el alcalde. Se reubicarán y renovarán las instalaciones, como los sistemas eléctricos y la gradería. La remodelación aprovechará el derribo de la vieja piscina contigua, tras once años en desuso, para reordenar el espacio en esta zona del Raval y poder abrir calles nuevas y ampliar las dotaciones. “Se secciona el estadio con coherencia”, dice Sanchis. Se crearán accesos diferenciados para público, entrenadores y árbitros y jugadores y la entrada principal se dispondrá en un acceso lateral, en una calle que se abrirá entre el estadio y el futuro Centre de Participació Ciutadana del Raval —que se desplazará desde su anterior ubicación, donde resultó fuertemente dañado por la dana del 29 de octubre de 2024, a un punto próximo al acceso al barrio del Raval—, un punto “más tranquilo y seguro para los numerosos niños que acuden al estadio, huyendo de la carretera”, explica Sanchis.

La remodelación del estadio se realizará en dos fases. En la primera se destinarán cerca de 700.000 euros para habilitar el campo de fútbol. El Valencia Club de Fútbol se comprometió tras la dana a hacerse cargo del césped artificial (algo más de 300.000 euros), el resto de la inversión sale de fondos municipales. La segunda fase se dedicará a la mejora de todo el estadio y está previsto que comience tras el verano.