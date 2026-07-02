Algemesí quintuplica la inversión en mantenimiento de zonas verdes y multiplicará por cuatro la plantilla de jardinería

El Ayuntamiento de Algemesí ha aprobado, en una sesión plenaria extraordinaria y urgente, la licitación de un nuevo contrato destinado al mantenimiento, limpieza y gestión de las zonas verdes y el arbolado urbano del municipio. A través de este nuevo pliego, el consistorio incrementará la partida presupuestaria anual de los 280.000 euros actuales a 1,3 millones, lo que supone pasar de una inversión de 10,20 euros a 43,53 euros por habitante. El equipo de gobierno ha calificado este incremento de los recursos como un "cambio sin precedentes" que pretende subsanar las carencias del acuerdo aprobado en 2021, un documento que desde el ejecutivo local tildan de "claramente insuficiente". Se trata de un contrato de dos años, “con posibilidad de prórrogas de dos y un año”, ha detallado el alcalde José Javier Sanchis. “Inicialmente no es para 5 años, pero puede llegar a los 5. Se ha hecho así para comprobar cómo funciona la empresa y no ligarnos tanto desde el inicio”, añade.

Con el nuevo marco contractual, la superficie de actuación se multiplicará por cuatro, alcanzando los 392.652 metros cuadrados frente a los algo más de 92.000 que se cubrían hasta la fecha. Mientras que en la actualidad el servicio se centraba en puntos específicos como el Parc Salvador Castell, Bernat Guinovart o los accesos a la ciudad, a partir de ahora se integrarán áreas excluidas previamente, como los barrios del Raval y el Carrascalet, la antigua Copal y varios polígonos industriales. El nuevo contrato también asumirá el mantenimiento de parques caninos, jardineras y fuentes, unos elementos cuyo estado, según reconoce el propio consistorio en su comunicado, era "muy mejorable". Asimismo, el control y cuidado del arbolado pasará de abarcar 300 ejemplares a más de 1.500.

Para poder hacer frente a esta expansión técnica y territorial del servicio, el pliego exige que la empresa adjudicataria amplíe la plantilla de los cinco trabajadores actuales a un mínimo de veinte profesionales. El alcalde del municipio ha defendido la nueva licitación señalando que supone una "apuesta decidida por mejorar la calidad de los espacios públicos, mejorar la imagen del municipio y ofrecer un servicio a la altura de lo que reclama la ciudadanía". El calendario administrativo prevé que la apertura de las propuestas presentadas por las distintas empresas licitadoras se lleve a cabo durante el próximo mes de septiembre.

En el ámbito político, el expediente salió adelante en el segundo pleno este miércoles —en el primero, a las 8 horas de la mañana, la falta de dos ediles del gobierno local impidió sacar adelante la votación— con los votos favorables de los grupos Popular y Vox, mientras que la oposición en bloque —formada por el PSOE, Més Algemesí y Esquerra Unida— votó en contra. Las formaciones progresistas justificaron su rechazo en el pleno alegando "falta de tiempo y dudas para poder abordar el expediente". Según publicó Levante-EMV, los partidos de la oposición habían pedido tras la junta de portavoces del 25 de junio, que se convocara una comisión informativa “para que nos explicaran el pliego, plantear dudas y dictaminar el punto”, según explicó Més Algemesí en un comunicado. “La prepotencia del alcalde hizo que se negara en redondo a convocar la comisión informativa”, denuncia Més Algemesí. En respuesta a estas declaraciones, el primer edil replicó que los miembros de la oposición eran "conocedores desde el pasado jueves" de la medida y que, pese a tener a su disposición a los técnicos municipales para resolver cualquier cuestión administrativa, "ningún concejal había formulado" consulta alguna hasta el momento de la votación.