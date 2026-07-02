Alginet reabre año y medio después la piscina que arrasó la dana con instalaciones renovadas

La piscina municipal de Alginet reabre oficialmente sus puertas este viernes 3 de julio para que toda la ciudadanía pueda volver a disfrutar del verano. Esta ansiada inauguración representa la recuperación de la última infraestructura veraniega que quedaba afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, tras los graves daños ocasionados por el paso de un tornado asociado al temporal en la comarca. Las obras de reconstrucción han permitido no solo reparar los desperfectos estructurales, sino modernizar por completo el recinto polideportivo gracias a una inversión de 7,2 millones de euros procedente de los Fondos para la Reconstrucción del Ministerio de Política Territorial.

Entre las grandes novedades, la piscina grande estrena una estructura cubierta equipada con un techo translúcido y laterales desmontables, lo que permite su apertura durante la época estival y su cierre a partir del otoño. Además, las instalaciones ahora son mucho más accesibles e inclusivas, incorporando una larga rampa de bajo desnivel, la renovación íntegra de los vestuarios de invierno y una moderna grúa diseñada para facilitar la inmersión y la salida del agua a personas con movilidad reducida. Los más pequeños también encontrarán un espacio completamente renovado con la incorporación de nuevos juegos acuáticos en la piscina infantil, mientras que el área exterior de descanso se ha mejorado con la instalación de césped artificial y la creación de mayores zonas de sombra para garantizar la comodidad de los usuarios. Paralelamente, se ha optimizado el sistema de evacuación de la sala de depuradoras ubicada en el sótano para prevenir posibles inundaciones futuras.

Visita durante las obras de renovación del parque infantil del complejo deportivo de Alginet. / Levante-EMV

Junto al tradicional baño recreativo, de cara a esta etapa estival se ha organizado un completo y variado programa de actividades acuáticas. Destacan especialmente los cursillos intensivos de natación para todas las edades y niveles, que se organizarán en tres quincenas consecutivas y que se adaptan a diferentes niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento y habrá también sesiones exclusivas para adultos y aquagym. Las clases se impartirán en diversos turnos de mañana y de tarde, con un precio de 27 euros para los menores de 15 años y de 29 euros para los adultos. Mientras que el bono mensual de aquagym cuesta 25 euros. El proceso de inscripción para la primera quincena se realizará en la oficina del polideportivo (pabellón central) de manera escalonada. Quienes deseen acudir por libre podrán acceder por la entrada principal, que cuenta con aparcamiento junto al CEIP Emili Luna, en horario de 11:30 a 18:50 de lunes a viernes, y de 11:00 a 20:00 los fines de semana. Las entradas generales mantienen su accesibilidad con un coste de 2,30 euros para adultos, 1,80 euros para menores de 15 años y pensionistas, y gratuidad para los menores de 6 años, ofreciendo también abonos de 10 baños, 20 baños y pases mensuales para volver a hacer de la piscina el punto de encuentro por excelencia del verano.