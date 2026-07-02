El ayuntamiento clama contra los vertederos: "Basta ya de incivismo en Alzira"

Restos de obra, muebles y otros enseres abandonados junto a los contenedores del camino de la Casella han vuelto a provocar la indignación “más absoluta” del concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá. La zona había sido limpiada hace escasamente unos días y ha amanecido este jueves repleta de residuos. “Ni Fovasa -empresa concesionaria del servicio de limpieza- ni el ayuntamiento somos criados de nadie, basta ya de incivismo en Alzira”, clama el edil, al tiempo que realiza un llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana desde la perspectiva que “cuidar la ciudad es un trabajo de equipo” en el que respetar las normas y los espacios comunes “es fundamental”.

La aparición de este nuevo vertedero incontrolado en el camino de la Casella ha molestado especialmente al edil, que ha calificado la situación como “las imágenes de la vergüenza de un pueblo”. Aunque Montalvá reconoce que este comportamiento incívico no representa, en ningún caso, al conjunto de la sociedad local, lamenta tener que gestionar una situación que “debería estar erradicada”: los vertidos en la vía pública.

El edil también ha querido responder a las críticas en redes sociales sobre la suciedad en las calles: “Creo que ya es hora de que cada uno de nosotros miremos la responsabilidad que tenemos. Ni Fovasa ni el ayuntamiento somos criados de nadie. No podemos permitir que, mientras el equipo de gobierno realiza su trabajo, una minoría incívica deteriore la imagen y la convivencia de todos los alzireños”, señala edil concejal.

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No es la primera vez que Montalvá explota contra la conductivas incívicas. Hace escasamente quince días ya cargó contra estos comportamientos con unas fotografías en las que se veía los espacios ya limpios en los que se habían vuelto a depositar residuos.