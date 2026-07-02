El futbolista de Carcaixent David Timor dirigirá la cantera del Rafelguaraf

El futbolista de Carcaixent David Timor, ex de Osasuna, Getafe, Girona o Valladolid y actualmente en el CF Interctiy, apura a sus 36 años el tramo final de su carrera como futbolista en activo, que va a compatibilizar dirigiendo la refundada cantera de la que salió, la del CD Rafelguaraf. La ascendencia de su madre le propició dar sus primeras patadas al balón en el ‘Ferro’, apelativo con el que se refieren al club de Rafelguaraf. Además, su padre, Juan Antonio Timor, fue el entrenador que ascendió al equipo a Primera Regional.

El “Rafel” solo contaba esta temporada con el primer equipo y un juvenil y, por el momento, ya dispone de un prebenjamín, benjamín, infantil y el propio Juvenil. “Estamos trabajando en tener un alevín y un cadete para completar todas las líneas”, comentan. El objetivo del cuerpo técnico que forma con David Julio es tener dos equipos por categoría “porque no hay campos para más y así dar un servicio de calidad”.

Corren tiempos de cambios en el CD Rafelguaraf después de que la directiva encabezada por José Vidal “Tito”, que ha dirigido el club durante los últimos quince años, haya decidido dar un paso atrás para tomar un merecido descanso. Hace dos años lograron su mayor hito, el ascenso a la Primera Valenciana como subcampeones de liga.

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En el aspecto deportivo también hay un cambio de ciclo. El primer equipo se deshace. Parte de la plantilla militará en el CE Pobla Llarga que se vislumbra como uno de los favoritos al ascenso de Tercera FFCV. Se confía recuperar este equipo cuando el juvenil acabe su etapa.