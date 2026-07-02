El consultorio médico de Les Palmeres vuelve a abrir sus puertas este verano
El horario del centro se amplía y ofrecerá servicio los martes y jueves de 16 a 18:30 horas
El consultorio médico de Les Palmeres volverá a estar operativo este verano, tras su reapertura el año pasado, para ofrecer este servicio esencial a la ciudadanía y visitantes de la zona marítima de Sueca. La concejal de Sanidad y Promoción de la Salud, Carolina Torres, ha explicado que, «a lo largo del año 2025, se realizaron todas las gestiones oportunas para conseguir abrir esta instalación que permanecía cerrada durante los últimos cuatro años, y que constituía una reivindicación muy demandada por los usuarios y usuarias. Este año, hemos continuado trabajando para que el centro vuelva a abrir sus puertas durante el periodo estival y, además, hemos conseguido una ampliación del horario establecido».
A partir de este jueves, 2 de julio, el consultorio permanecerá abierto los martes y jueves, de 16 a 18:30 horas. «La metodología será la misma del año pasado, las visitas se atenderán mediante cita previa y serán atendidas por diferentes médicos que realizarán turnos rotativos», ha indicado Torres.
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