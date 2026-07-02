El montaje del escenario principal del Zevra de Cullera, equiparable a un campo de fútbol, se prolongará durante tres semanas

La cuenta atrás para el Zevra Festival de Cullera ya ha comenzado. Desde primera hora de este viernes, más de un centenar de técnicos y operarios trabajarán para levantar el espectacular ‘mainstage’, una infraestructura de dimensiones colosales que promete convertirse en uno de los grandes reclamos visuales del verano musical en la Comunitat Valenciana.

Con 105 metros de ancho, 27 de altura y un peso de 120 toneladas, el escenario principal se alzará durante las próximas tres semanas hasta dominar el recinto del festival, cuya quinta edición abrirá sus puertas el próximo 24 de julio. La organización ha diseñado un plan de montaje intensivo para completar la obra en un tiempo récord, con equipos especializados trabajando de sol a sol.

El gigantesco escenario, comparable por sus dimensiones a un campo de fútbol, será el epicentro de las actuaciones de artistas como Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA, Saiko, Omar Montes, Chanel, Leire Martínez, JC Reyes y Juan Magán, entre otros nombres destacados del cartel.

La edición de este año apostará además por una escenografía inspirada en un universo veraniego, colorista y de gran impacto visual, donde el rosa, color identificativo del festival, tendrá un protagonismo especial. El diseño ha sido desarrollado por la firma neerlandesa Brok Decor, especializada en grandes producciones internacionales y responsable de escenarios en festivales de referencia como Tomorrowland, Defqon1 o Parookaville. Una treintena de técnicos llegados desde Países Bajos supervisará el montaje de las piezas decorativas en Cullera.

La seguridad también ha marcado el diseño del escenario. La estructura incorpora dos amplias salidas de emergencia integradas en las alas laterales para facilitar una evacuación rápida en caso de necesidad. Además, todos los elementos decorativos han sido fabricados con materiales ignífugos y tratamientos térmicos específicos para minimizar el riesgo de incendio y mejorar la disipación del calor.

Frente al ‘mainstage’ podrán concentrarse más de 30.000 personas durante los conciertos de mayor afluencia, en un recinto que volverá a convertir la playa de Cullera en uno de los principales destinos musicales del Mediterráneo.

Del 24 al 27 de julio, Zevra celebrará su quinto aniversario con una programación de 100 conciertos repartidos en ocho escenarios, una previsión de 150.000 asistentes y una amplia zona de alojamiento con capacidad para 8.000 jóvenes entre tiendas de campaña, glamping y autocaravanas.

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Con el inicio del montaje, el festival entra ya en su fase decisiva y Cullera comienza a respirar el ambiente de una cita que volverá a llenar de música, turismo y actividad económica la capital turística de la Ribera Baixa.