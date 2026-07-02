Las familias mantienen abiertos tres colegios de Alzira para garantizar la conciliación en vacaciones

Las familias de tres colegios públicos de Alzira asumen este mes de julio la “dirección” de las escuelas, de verano, eso sí. Las AFA Alborxí, Blasco Ibáñez y Ausiàs March organizan, un año más, campus de verano en los últimos días de junio y durante el mes de julio para atender las demandas de las madres y padres socios y ofrecer actividades divertidas unos 150 escolares escolares de estos centros. Esta iniciativa ha cobrado fuerza con el propósito fundamental de facilitar la conciliación laboral y familiar, logrando llegar allí donde la oferta municipal no alcanza y ofreciendo unos precios más económicos al estar los servicios gestionados directamente por las propias familias.

Los juegos de agua son la actividad más deseada por los niños y niñas en la 'escola d'estiu' del Alborxí. / Levante-EMV

La escuela de verano de la AFA Alborxí es la más veterana de la localidad y este curso celebra su quinta edición reuniendo a más de cincuenta niños de los ciclos de Infantil y Primaria. Según explica su presidenta, Cristina López, el proyecto comenzó en el curso 2021-2022 para dar respuesta a una necesidad acuciante de las familias. "Muchas se quedaban fuera de la ‘escola d’estiu’ municipal”, que se realiza en un único centro educativo para toda la población de Alzira y “ofrecía pocas plazas", recuerda. Esta escasez llegó a generar en algunas ediciones el bloqueo de la web durante las inscripciones ante la gran demanda de accesos. Además, el horario de la ‘escoleta’ municipal no satisfacía las exigencias laborales de los progenitores, por lo que la AFA implementó una ‘aula matinera’ desde las 7:30 horas y la posibilidad de alargar la recogida hasta las 15:00 horas. "Todas estas actividades las gestionamos directamente desde la AFA Alborxí para tratar de reducir al máximo el coste económico para las familias y posibilitar atención de calidad al alumnado", detalla la presidenta. Para llevarlo a cabo, el equipo directivo cede espacios, aulas y el patio, donde se organizan actividades “intergeneracionales, mezclando a niños de diferentes edades que se ayudan unos a otros".

La 'escola d'estiu' que organiza la AFA Ausiàs March acoge a medio centenar de niños. / Levante-EMV

El modelo de la AFA Alborxí ha servido de inspiración para otros centros, como es el caso de la AFA Blasco Ibáñez, que este año atiende a más de 40 niños de entre 3 y 12 años. Patri Tortosa, presidenta de la asociación, destaca que esta alternativa, en marcha desde hace cuatro años, complementa la oferta pública ofreciendo un entorno de proximidad. "Desde la AFA consideramos que la escuela de verano es un servicio muy importante para las familias porque ayuda a conciliar la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares", afirma Tortosa. Para muchos padres es un alivio no depender exclusivamente de los abuelos y asegurar que los menores continúan en un "entorno conocido, con compañeros y compañeras del centro y en unas instalaciones que ya conocen", explica. En esta edición, el hilo conductor es un viaje por el mundo donde cada semana los menores exploran un continente diferente.

'Escola d'estiu' inclusiva

Por su parte, la AFA del CEIP Ausiàs March reúne a cerca de 50 menores en un campus que destaca especialmente por su vocación integradora. Casandra Talamantes, presidenta de esta asociación, coincide en la vital importancia de ofrecer una alternativa de confianza y proximidad cuando los progenitores siguen trabajando, pero subraya el inmenso valor humano del proyecto de su colegio. "Otro aspecto que consideramos fundamental es el carácter inclusivo de la escuela de verano. Ofrecemos la posibilidad de que participen niños y niñas con necesidades educativas especiales de nuestro centro, para favorecer que puedan continuar compartiendo espacios, actividades y experiencias con sus compañeros y compañeras en un entorno conocido e integrador", manifiesta Talamantes.

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Las actividades de los campus de verano combinan manualidades y juegos, entre otras cosas. / Levante-EMV

A través de dinámicas, juegos de agua y deportes, estas tres asociaciones evidencian que la gestión directa es capaz de tejer una red de cuidados esencial en los barrios. En esta misma línea, la Coordinadora d’AFA d’Alzira ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de ampliar la oferta pública de plazas y diversificar las ubicaciones en la ciudad para permitir el acceso a más familias. Ante la falta de respuesta institucional a estas demandas, son las madres y padres de los centros quienes asumen la responsabilidad de garantizar, mediante el esfuerzo colectivo, el derecho a la conciliación.