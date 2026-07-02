Las obras de la variante de Carlet sacan a la luz una necrópolis andalusí del siglo VII

Las obras de construcción de la Ronda Oeste de Carlet, la anhelada variante de la CV-50 reivindicada desde hace más de treinta años para sacar el tráfico del caso urbano, han sacado a la luz una necrópolis que no estaba identificada y que podría tener su origen en la época andalusí, si bien a falta de estudios más precisos los técnicos han realizado una datación que abarca del siglo VII al XVII, según ha informado la Generalitat Valenciana tras la visita de la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa. Hasta el momento, en la zona de afección de los trabajos, han aparecido una veintena de esqueletos, de los cuales se han desenterrado dos. Los técnicos trabajan en documentar el hallazgo y, con posterioridad, se realizarán los estudios paleontológicos de cada esqueleto.

Las autoridades, este jueves, en la visita a la necrópolis ante uno de los esqueletos localizados. / Levante-EMV

María José Martínez Ruzafa, que ha visitado la zona acompañada por la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha destacado "el gran esfuerzo” que están realizando los técnicos para avanzar en una obra cuyos trabajos ordinarios se realizan en paralelo a otras labores tras el hallazgo de diferentes restos" arqueológicos. Las obras de la Ronda Oeste comenzaron a finales de octubre de 2025 y desde el inicio se preveía el hallazgo de restos arqueológicos de interés en el yacimiento de El Pedregal, a los que se ha sumado una necrópolis andalusí cercana que no estaba identificada.

La metodología que se está siguiendo en la intervención arqueológica es la prevista en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y el decreto 107/2017 del Consell que aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. Y en base a ello, la aparición de restos arqueológicos relevantes está siendo notificada inmediatamente al Servicio Territorial de Cultura de Valencia, quien determina las actuaciones a desarrollar a partir de ese momento.

Uno de los esqueletos de la necrópolis de Carlet. / Levante-EMV

“Aun así, los trabajos continúan a buen ritmo y seguimos cumpliendo etapas para hacer realidad esta carretera tan demandada”, ha añadido la directora general. En este sentido, Martínez Ruzafa ha incidido en que la Ronda Oeste es un proyecto que "va más allá de la ejecución de una infraestructura, supone una apuesta firme por un modelo de territorio moderno, cohesionado y respetuoso con su entorno, al tiempo que garantiza la protección del patrimonio cultural mediante el seguimiento arqueológico de las obras”.

Mejorar la movilidad

La Ronda Oeste de Carlet forma parte de una actuación concebida para ofrecer una solución global a las necesidades de movilidad del municipio y su entorno, incrementando la permeabilidad de la red viaria, mejorando la conexión con las redes municipales de distribución del tráfico y contribuyendo a reducir los problemas de congestión, inseguridad vial y capacidad ambiental que presenta la actual travesía.

El proyecto, que cuenta con fondos del Gobierno de España, permitirá eliminar el paso de la CV-50 por el interior de Carlet, una travesía urbana de aproximadamente dos kilómetros por la que circulan más de 8.000 vehículos al día. Con esta nueva ronda se reducirá el tráfico en el centro del municipio y se mejorará la integración de la red viaria con las calles del municipio. Además, evitará que el tráfico de la carretera tenga que cruzar el paso a nivel de la línea 1 de Metrovalencia.

La CV-50 constituye un eje estratégico de conexión entre distintas poblaciones de la Ribera y otras comarcas del sur de la Comunitat Valenciana. En el tramo que atraviesa Carlet, la carretera presenta una funcionalidad eminentemente periurbana, en la que predominan los desplazamientos cotidianos de carácter local, circunstancia que motivó el planteamiento de una solución orientada a mejorar la movilidad del municipio y de su entorno a medio y largo plazo.