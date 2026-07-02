La playa de El Perelló ya luce su nueva arena mientras Motilla presenta un gran escalón

Las playas del litoral de Sueca y El Perelló han vuelto a recibir a los bañistas tras los trabajos de regeneración costera acometidos en los últimos meses. En el caso de Sueca, la apertura oficial al baño se produjo el miércoles 1 de julio, coincidiendo con la primera gran ola de calor del verano, devolviendo el acceso a buena parte de su frente costero tras cerca de un mes de obras. Sin embargo, el regreso a la normalidad ha estado marcado por la aparición de un importante escalón en la orilla, de cerca de un metro de altura, que ha llamado la atención de los usuarios en tramos como la playa de Motilla.

Los técnicos de la empresa responsable y fuentes del Ayuntamiento de Sueca explican que esta acusada diferencia de nivel es una consecuencia temporal derivada de la falta de asentamiento del enorme volumen de arena aportado a lo largo de varios kilómetros para reforzar la protección de la costa frente a temporales. Según los especialistas, será necesario un periodo de adaptación natural en el que el oleaje irá compactando el material depositado hasta modelar de forma natural el perfil habitual del litoral. Mientras culmina este proceso, el consistorio utilizará maquinaria a primera hora de la mañana para rebajar el escalón en las zonas más pronunciadas y en los accesos utilizados por familias, personas mayores y con movilidad reducida. Además del reajuste de la arena, el ayuntamiento deberá reparar viales y aceras que han resultado dañados por el intenso tránsito de maquinaria pesada.

La playa de El Perelló está abierta desde este sábado, aunque permanece cerrad la zona de El Socarrat. / Levante-EMV

Respetar las medidas de seguridad en El Perelló

Por su parte, la vecina playa de El Perelló reabrió gran parte de su espacio litoral este sábado, permitiendo el acceso desde la escollera tras recibir la comunicación de la Demarcación de Costas. No obstante, el tramo correspondiente a la zona de El Socarrat se mantiene cerrado al público, ya que sigue utilizándose como área de acopio para los materiales necesarios en las actuaciones que aún permanecen en marcha. Desde el consistorio perellonero han hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para que respeten estrictamente la señalización, las zonas balizadas y las nuevas dunas regeneradas, las cuales poseen un elevado valor ambiental y son vitales para la protección frente a la erosión.

La reapertura en El Perelló también conlleva serias advertencias de seguridad para los bañistas. La administración local aconseja extremar la precaución y acceder al agua de forma progresiva, puesto que la nueva configuración del fondo marino, derivada de las obras, puede haber alterado significativamente la profundidad en diversas zonas de baño. Paralelamente, durante los próximos días se continuará la puesta a punto de los equipamientos para la temporada estival, con la instalación progresiva de los puestos de socorrismo, el Punto de Playa Accesible, pasarelas, lavapiés y torres de vigilancia. Ambas localidades confían en que, una vez superados estos reajustes iniciales y concluyan las obras, sus costas ofrezcan las mejores condiciones de funcionalidad y protección.