De Teodoro Andreu a Josep Francés: Alzira exhibe 'pinceladas' de sus pintores

El Museu Municipal d’Alzira (MUMA) ha seleccionado 36 obras de distintos pintores de la localidad que forman parte de los fondos municipales con el objetivo de reivindicar la tradición pictórica de la ciudad en la exposición titulada “Pinzells d’Alzira. Ahir i hui”. Se trata de obras que datan desde el siglo XIX hasta la actualidad y que, en su conjunto muestran, diferentes generaciones de artistas del municipio que provienen de áreas muy distintas, desde profesionales vinculados al mundo del arte, el diseño, la docencia o la restauración, a otros artistas aficionados que han ejercido como maestros, comerciantes, profesionales liberales o personas dedicadas a otras ocupaciones que han compartido la pintura como forma de expresión.

Asistentes a la inauguración observan algunas de las obras. / Inés Hernández Lladró

La muestra se ha inaugurado este jueves en la Sala I del MUMA y se podrá contemplar hasta el próximo mes de septiembre. Al acto han asistido autores de algunas obras, autoridades y vecinos del municipio. Los encargados de conducir el acto inaugural han sido la directora del museo, Mónica Ibáñez, junto con el concejal de Patrimoni Cultural, Xavier Pérez Juanes.

Los asistentes han podido contemplar obras de autores de reconocida trayectoria como Teodoro Andreu o Juan García Ripollés, pero también obras de artistas emergentes. La muestra recoge obras de Francisco Valencia, Tomás Parra Albentosa, Antonio Caballer Pardenillas, Vicent Sanz Castellanos, Vicente Palau, Teodoro Andreu, Joaquín Gómez Perelló, Vicente Peris, Agustín Ferrer Gordó, José Martínez Ribes, Salvador Asina, Fernando López Amador, Ricardo Fluixá, Matilde Puig, Alfredo Bartolomé, José Goig del Poyo, Gloria Quiles, Amparo Berenguer, Pablo Hevilla, Teresa Iñigo, Amparto Martí Mascarell, Quique Aparicio, Elena Negueroles, Carlos Ribera Sanchis, Alba Fluixà, Rafael Masiá Gómez, Joan Verdú, Antonio Espinar Urbano, Juan García Ripollés, Ferran Boscà, Susana Nadal, Josep Francés, Mar Revert o Enrique Gregori.

El pintor Antonio Espinar, en la exposición, junto a una de sus obras. / Inés Hernández Lladró

Cada una de las obras de estos autores han sido seleccionadas por Mónica Ibáñez, quien junto a su equipo ha establecido criterios de exposición: distinguir entre ámbito tradicional o contemporáneo; entre los diferentes géneros pictóricos como el retrato, el paisaje urbano o rural y bodegón; y entre la variación técnica como el óleo sobre lienzo, la acuarela o la acrílica, entre otros. Distintas generaciones de pintores y estilos unidos por un mismo hilo conductor: mostrar al público el patrimonio artístico de Alzira.

Se trata de una nueva iniciativa que busca ensalzar el talento local. La directora del MUMA explica que el objetivo es dar visibilidad a los fondos particulares del ayuntamiento. “Si no hacemos cada año una exposición de nuestros propios fondos la gente no puede ir a verlo a ningún sitio”, apunta Ibáñez. “Alzira es una ciudad de artistas”, agrega el edil Xavier Pérez, que ha destacado que el ayuntamiento “siempre apuesta por la cultura” con subvenciones para afianzar proyectos e iniciativas propias.