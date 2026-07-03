La angustia aumenta tras cinco días sin el poni robado en Turís: la familia eleva a 2.000 € la recompensa

Cinco días después de la desaparición de ‘Patrón’, un poni de la raza ‘mini-shetland’ robado en Turís, la angustia de los propietarios aumenta hasta el punto que han decidido doblar la recompensa ofrecida a aquella persona les aporte información que permita recuperarlo, que han elevado a 2.000 euros. El equino al que se perdió la pista en la madrugada del lunes 29 no ha vuelto a casa y la preocupación de sus dueños se incrementa a medida que pasa el tiempo sin recibir noticias. “Es un bebé y pensamos que estará asustado y sufriendo, es todo para nosotros, solo queremos que vuelva a casa”, comenta Liesbeth, la dueña de ‘Patrón’.

Redacción Levante-EMV

Ante la creciente angustia por no haber recuperado al poni, la familia ha decidido aumentar la recompensa por si la medida eleva a su vez las posibilidades de un reencuentro lo antes posible. “La puerta de su prado sigue abierta por si la persona que lo tiene quiere devolverlo”, recalca Liesbeth, dueña del animal. Además, insiste en que no habrá consecuencias para la persona que se lo llevó si lo deja donde lo sustrajo. Aunque, argumenta que preferiría poder ir ella misma junto a su marido a recogerlo para poder realizar el transporte de forma más segura.

Muy queridos por los niños

‘Patrón’ es el poni más pequeño que tiene Liesbeth y su pareja, mide alrededor de 50 centímetros y pesa 60 kilos. Los propietarios se encontraron con la reja rota cuando el lunes por la mañana fueron a revisar el estado de sus aniales. 'Patrón' vive junto a otro poni, ‘Bandido’, y ambos son inseparables. Liesbeth explica que ‘Bandido’ está muy solo y parece estar tratando de buscar a su amigo porque recorre el parado nervioso y relincha de manera constante. Tanto ‘Patrón’ como su compañero son dos ponis muy queridos en la zona por los niños porque allí pueden jugar con ellos, acariciarlos y cuidarlos, lo que la propietaria de equino califica de “experiencias enriquecedoras” para los más pequeños.

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“Es un bebé, es una parte de la familia, es un poni muy especial. Es todo para nosotros”, incide su propietaria. Por ello, vuelve a hacer un llamamiento a cualquiera que pueda aportar alguna pista sobre el paradero del animal. ‘Patrón’ es un poni pequeño de apenas un año de vida que según destaca la familia “sin duda, estará asustado y sufriendo” lejos de casa. Su único deseo es que el equino “esté de vuelta cuanto antes”.