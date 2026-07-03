Castelló asigna un agente de la Policía Local para mantener el orden en la piscina

La piscina de verano de cualquier municipio es por definición un lugar de esparcimiento y diversión, pero las conductas de algunos usuarios que no respetan las normas básicas de convivencia, ni las del recinto, también suelen ser un foco de tensiones y conflictos. Un agente de la Policía Local vigila desde este jueves la piscina de Castelló para que esos conflictos “no vayan a más y la gente pueda estar tomando el baño con tranquilidad”, comenta el alcalde, Òscar Noguera, que ha dejado claro que la asignación de un policía a la piscina -en principio durante todo el verano- no mermará las patrullas que prestan servicio en la calle. La presencia de un agente de la policía con servicio diario es, como poco, una medida poco habitual, ya que esta labor de vigilancia la suelen realizar los socorristas, conserjes o, en su caso, guardias de seguridad.

El comunicado en el que Noguera informa a los vecinos de la decisión de reforzar “la seguridad y convivencia” con la presencia de un agente de la Policía Local expone que la medida responde a “las diferentes situaciones y conflictos que se han producido en los últimos días” en la piscina del Polideportivo Municipal “Antoni Escuriet”. “Hemos recibido quejas del mal ambiente y hemos tomado esta decisión”, incide el alcalde, que si bien reconoce que días atrás hubo un robo a una usuaria a la que le desaparecieron del bolso algunos artículos, asegura la medida no responde a un hecho concreto. “Son cosas que siempre han pasado, en la piscina hay problemas porque puede haber gente que moleste al resto por su forma de actuar y en la licitación anterior teníamos vigilantes jurados para hacer cumplir la normativa de la piscina que ahora no tenemos”, comenta el munícipe. Éste era el segundo año sin un vigilante en el interior de las instalaciones y el alcalde, como responsable del área de Seguridad Ciudadana, ha optado por asignar un policía a la instalación para garantizar la convivencia en el recinto municipal. “Hemos barajado diferentes opciones, la de un guardia jurado, pero al final hemos decidido que sería mejor el tema del Policía Local, si tiene que llamar la atención llama la atención y si tuviera que denunciar, también puede”, ha explicado Noguera.

El alcalde expone en la comunicación al municipio que ha optado por destinar un Policía Local a la piscina municipal “con el objetivo de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, preservar el orden y garantizar el buen comportamiento de toas las personas”. La medida, incide, “pretende asegurar que la piscina continúe siendo un espacio de disfrute, respeto y convivencia, donde todas las familias y usuarios puedan disfrutar de las instalaciones en las mejores condiciones durante la temporada de verano”. El ayuntamiento, al mismo tiempo, realiza un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para que respete las normas de funcionamiento y al resto de usuarios para mantener un ambiente agradable y seguro.

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La asignación de un agente no mermará la presencia policial de servicio por la calle. Noguera ha explicado que la normativa permite que en base a un aumento de tareas se pueda contratar a más profesionales o realizar horas extras y que, en principio, el agente que preste este servicio lo hará fuera de su horario habitual. Inicialmente la previsión es mantener esta vigilancia policial todo el verano, aunque el alcalde no descarta, “si se ve que la cosa funciona bien”, reducir el horario o incluso los días de vigilancia.