El Consell rectifica y mantiene las bonificaciones al bús urbano de Cullera

La controversia surgida en torno a las bonificaciones en el transporte urbano de Cullera ha dado un giro de 180 grados. La Generalitat Valenciana ha decidido finalmente mantener hasta el próximo 31 de diciembre las ayudas que permiten aplicar descuentos en los títulos multiviaje del servicio urbano, una decisión que llega después de las gestiones y reclamaciones realizadas tanto por la empresa concesionaria como por el Ayuntamiento de Cullera.

La resolución supone un cambio respecto a la situación planteada hace apenas unas semanas, cuando la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio comunicó a la empresa que, con efectos del 1 de julio de 2026, dejaba de gestionar la concesión CVV-204 Cullera-Mareny de Sant Llorenç y se desvinculaba tanto de su gestión como de su financiación. Aquella decisión implicaba también la desaparición de las bonificaciones que venían aplicándose a los usuarios del transporte urbano.

Sin embargo, la presión ejercida por la empresa concesionaria y por el consistorio ha llevado finalmente a la Dirección General de Transportes y Logística a reconsiderar su postura y prolongar el régimen actual de descuentos hasta finales de año.

En el escrito remitido por la Generalitat a la empresa concesionaria se explica que la reciente aprobación del Decreto Ley 6/2026, por el que se prorrogan las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte competencia de la Generalitat hasta el 31 de diciembre de 2026, así como la imposibilidad de que el Ayuntamiento de Cullera pudiera acceder en estos momentos a las ayudas estatales destinadas a financiar dichas bonificaciones, han aconsejado modificar la fecha inicialmente prevista para esa desvinculación.

De esta forma, la Generalitat aplaza la salida de la concesión hasta el 31 de diciembre y mantiene durante ese periodo el mismo régimen tarifario vigente hasta ahora.

La resolución establece expresamente que continuarán aplicándose los descuentos existentes en los títulos multiviaje y que será la propia Dirección General de Transportes la que gestione las correspondientes compensaciones económicas derivadas de esas bonificaciones.

Asimismo, el organismo autonómico lamenta las molestias que este proceso haya podido ocasionar tanto a la empresa como a los usuarios del servicio.

La empresa defiende que nunca había subido el precio

Desde el primer momento, la empresa concesionaria sostuvo que la polémica generada no respondía a una subida de tarifas.

La mercantil recordó que los precios del transporte urbano permanecen congelados desde 2022 y que lo único que había desaparecido eran las ayudas financiadas por la Generalitat.

Entre esas bonificaciones figuraban el descuento del 40 % en los bonos de 20 viajes, la gratuidad para los menores de 14 años y el transporte gratuito para las personas afectadas por la dana.

La empresa insistió además en que no recibe ninguna subvención pública para desarrollar su actividad y que su funcionamiento se financia íntegramente con recursos privados. Las únicas ayudas existentes iban dirigidas directamente a los usuarios mediante descuentos en los títulos de transporte y no a la concesionaria.

Gestiones inmediatas tras conocer la decisión

La compañía explica que, nada más conocer la intención de la Generalitat de abandonar la gestión de la concesión, inició contactos con el Ayuntamiento de Cullera para intentar evitar que los viajeros perdieran las bonificaciones.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, denuncióque el “abandono” de la Generalitat provocaba el aumento de tarifas ya que el bono de 20 viajes se incrementaba un 67%, pasando de 14,40 € a 24 €. El consistorio aprobó posteriormente asumir la gestión del servicio, aunque existía un importante obstáculo administrativo: la normativa obliga a solicitar este tipo de ayudas durante el mes de enero, cuando el ayuntamiento todavía no era competente para hacerlo al depender la línea de la Generalitat.

Precisamente esa circunstancia fue uno de los argumentos trasladados tanto por la empresa como por el ayuntamiento a la administración autonómica para reclamar una solución que evitara perjudicar a los usuarios.

Un alivio para miles de viajeros

La decisión adoptada por la Generalitat permitirá que los usuarios continúen beneficiándose durante los próximos meses de los descuentos que venían aplicándose en el transporte urbano de Cullera, evitando que tengan que asumir el coste íntegro de los títulos de viaje.

Tanto la empresa concesionaria como el ayuntamiento consideran que la rectificación de la administración autonómica responde a las gestiones realizadas durante las últimas semanas para garantizar que la transición en la gestión del servicio no supusiera un perjuicio económico para los ciudadanos.

Noticias relacionadas

La prórroga concedida hasta el 31 de diciembre abre ahora un margen de varios meses para que las distintas administraciones puedan definir el modelo de gestión que regirá el transporte urbano de Cullera a partir de 2027 y garantizar, en su caso, la continuidad de unas bonificaciones que se han convertido en un importante incentivo para fomentar el uso del transporte público.