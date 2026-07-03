La noticia de Alberic que nadie hubiera querido dar

Doy una penúltima mirada al móvil y leo en las redes sociales una noticia inesperada, una de esas noticias que conmueve y que lamento profundamente. Ricard Cervelló Pérez nos ha dejado.

Es una noticia triste que nadie hubiera querido dar de una persona muy vinculada a la información local, una vocación que compaginó durante gran parte de su vida con su profesión, la de Policía Local, que ejerció durante 31 años hasta su jubilación en diciembre de 2018. Pero, por encima de todo, Ricard era un enamorado de su localidad y una gran persona, siempre dispuesta a colaborar.

Ricard Cervelló fue durante una larga etapa el corresponsal de Levante-EMV en Alberic cuando la delegación de la Ribera se consolidaba en la comarca en su apuesta por la información local, y también ha ejercido como director de la publicación “Alberic Informa”, una etapa incluso más larga que se prolongó hasta principios de 2022. Su presencia en el salón de sesiones para tomar nota de los acuerdos de la corporación en cada pleno resulta inolvidable. Su huella como persona, imborrable.

Hace tiempo que el fax dejó de funcionar y que las crónicas con su firma para anunciar las celebraciones del Domingo de Ramos o la leyenda de cómo surgió el famoso panquemado de Alberic ya no llegaban, pero Ricard siempre estaba ahí, para lo que hiciera falta. No importaba el tiempo que hubiera pasado desde la última conversación, siempre resultaba próximo, afable, con su predisposición sincera y el aprecio, mutuo, por los años en que el contacto era diario, pese a la siempre complicada labor de ejercer de corresponsal, más todavía, en su condición de Policía Local.

El Ayuntamiento de Alberic aprovechó en 2019 el acto institucional con el que conmemora la festividad del patrón de la Policía Local, San Miguel Arcángel, para realizar un reconocimiento público después de más de 31 años de servicio por su trayectoria ejemplar, en el desempeño de sus funciones con “vocación, entrega y profesionalidad”. Un compromiso que ha mantenido en su desempeño periodístico.

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Descanse en paz.