Ortifus conquista Cullera con la exposición que recorre cuatro décadas de humor gráfico valenciano

Cullera ha vivido este viernes una de las inauguraciones culturales más concurridas del verano con la apertura de la exposición «Ortifurama valencià», una completa retrospectiva dedicada al humorista gráfico Antonio Ortiz Fuster, Ortifus (València, 1948), cuya presencia ha despertado una enorme expectación entre el público que ha llenado la Casa de la Enseñanza desde primera hora de la tarde.

Ortifus, este viernes, ante algunas de las viñetas que forman parte de la exposición. / Joan Gimeno

La curiosidad por conocer personalmente al artista valenciano, considerado uno de los grandes cronistas gráficos de la sociedad valenciana contemporánea, ha convertido la inauguración en un auténtico acontecimiento cultural. Decenas de personas han aprovechado la ocasión para conversar con el dibujante, fotografiarse con él y recorrer una exposición que resume más de cuarenta años de una trayectoria profesional inseparable de la actualidad política, social y cultural de la Comunitat Valenciana, gran parte de ella, a través de las páginas de Levante-EMV.

La muestra, organizada por la Universitat de València dentro de su programa de exposiciones itinerantes y realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cullera, permanecerá abierta hasta el próximo 30 de julio y permitirá a vecinos y visitantes descubrir una selección de algunas de las viñetas, ilustraciones, proyectos gráficos y trabajos falleros más representativos del autor.

Una mirada crítica narrada desde el humor

«Ortifurama valencià» no pretende ser únicamente una recopilación de dibujos. La exposición propone un recorrido por la evolución artística de Ortifus y, al mismo tiempo, por la historia reciente de la Comunitat Valenciana vista desde la ironía, la inteligencia y el humor.

Algunos asistentes a la inauguración observan las viñetas que se exponen en la Casa de la Enseñanza. / Joan Gimeno

A través de decenas de originales, ilustraciones y materiales gráficos, el visitante descubre cómo el dibujante ha sabido convertir la actualidad cotidiana en pequeñas piezas de reflexión donde la sátira nunca pierde de vista la humanidad de sus protagonistas.

Desde sus primeras colaboraciones en Diario de Valencia hasta su consolidación como una de las firmas más reconocibles de Levante-EMV, Ortifus ha retratado durante más de cuatro décadas la evolución política, las transformaciones sociales, las costumbres, las contradicciones y también los grandes acontecimientos vividos por la sociedad valenciana. Su capacidad para sintetizar en una sola imagen aquello que miles de ciudadanos comentaban cada día ha convertido sus viñetas en un auténtico archivo sentimental de la Comunitat Valenciana.

Cada dibujo constituye una pequeña cápsula de memoria donde el humor funciona como vehículo para interpretar la realidad sin estridencias, con una ironía elegante que invita siempre a la reflexión antes que al enfrentamiento.

Mucho más que un humorista gráfico

La exposición permite descubrir también otras facetas menos conocidas de Antonio Ortiz Fuster. Músico de formación y dibujante por vocación, Ortifus ha desarrollado una intensa actividad creativa que va mucho más allá de la ilustración periodística. Su obra ha trascendido las páginas de los diarios para convertirse en una referencia dentro del diseño gráfico, la comunicación visual y la cultura popular valenciana. A lo largo del recorrido expositivo pueden contemplarse bocetos, ilustraciones y diversos proyectos que muestran la evolución de un estilo gráfico inconfundible, construido desde la sencillez del trazo y la enorme eficacia comunicativa de sus imágenes. Lejos de buscar el detalle excesivo, Ortifus ha logrado crear un lenguaje propio reconocible a simple vista, donde cada línea tiene una función narrativa y cada personaje transmite una emoción inmediata.

El universo fallero de Ortifus

Uno de los espacios más destacados de la muestra está dedicado a la intensa relación del artista con el mundo de las Fallas, una disciplina en la que también ha dejado una profunda huella. Sus monumentos para la plaza del Ayuntamiento de València, Blanqueries o Na Jordana supusieron una renovación estética dentro del arte fallero al trasladar el lenguaje del humor gráfico al espacio monumental.

Aquellas fallas demostraron que la caricatura, la crítica social y la sencillez formal podían convivir perfectamente con la espectacularidad propia de la fiesta.

Maquetas, bocetos, fotografías y diversos materiales permiten al visitante acercarse al proceso creativo de unos monumentos que hoy forman parte de la historia reciente de las Fallas y que marcaron una nueva forma de entender la sátira festiva.

La exposición se presenta como una oportunidad para que quienes han seguido durante años sus publicaciones redescubran algunas de sus imágenes más emblemáticas y, al mismo tiempo, para que las nuevas generaciones conozcan la obra de uno de los grandes referentes del humor gráfico español.

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La elevada asistencia registrada durante la inauguración confirma el interés que despierta la figura de Ortifus y consolida esta propuesta como una de las citas culturales más destacadas del verano en la capital turística de la Ribera Baixa.