El palista de Algemesí Izan Aliaga logra una plata en el europeo de maratón

Izan Aliaga se consolida entre la élite europea del maratón. El palista de Algemesí consiguió la medalla de plata en K-1 sub-23 en el Campeonato de Europa de maratón, disputado en Pitesti (Rumanía) sobre una distancia de 26,2 kilómetros, con siete porteos.

El podio de la prueba, con Aliaga en el segundo escalón. / Levante-EMV

Aliaga, de 22 años, confirma así el bronce del pasado año. Era uno de los favoritos y no le pudo la presión. “Me encontraba con muy buenas sensaciones después de unos entrenamientos de gran nivel las últimas semanas”, reconoce. La salida no la hizo demasiado fuerte porque “quería reservar todo lo posible para atacar en los últimos dos porteos”. Después del arranque se formó un grupo numeroso. Pero conforme iban pasando las vueltas, se iban perdiendo unidades. Mientras, el de Algemesí no se desgastaba demasiado, sin correr al máximo en los porteos y sin hacer ningún cambio de ritmo fuerte. En el cuarto porteo, el húngaro Csanad Sellyei lanzó un ataque demoledor y se fue en solitario. Detrás, en un segundo grupo, se quedaron Aliaga y el noruego Ivar Buch. En el siguiente porteo, el algemesinense cambió bruscamente el ritmo y se escapó para intentar atrapar a Sellyei, no pudo pero se llevó una plata europea.

“Lo intenté pero la última vuelta larga se me hizo muy dura, lo di todo y esta medalla es la recompensa a mucho esfuerzo y dedicación”, señala.

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Esta presea es la confirmación de la gran temporada que está realizando el magnífico fondista de la Ribera Alta. A principios de temporada, en marzo, se colgó el bronce en el Campeonato de España de invierno sobre cinco kilómetros. Un mes más tarde, obtuvo otro bronce en el Campeonato de España de medio maratón. Y a principios de abril se coronó con tres oros en el Campeonato de España de maratón corto y largo, con lo que se clasificó para este exitoso europeo. Pero su temporada no acaba aquí. “Ahora mi próximo objetivo es el selectivo de K-1 y K-2 sénior para poder disputar el mundial en categoría absoluta”. Cabe recordar que el pasado año, Aliaga, junto con el gallego Joaquín Iglesias, consiguió el cuarto puesto en el mundial de maratón en K-2 sénior.