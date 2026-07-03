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Los palistas de la Ribera suman 14 medallas en el Campeonato de España de Ríos

El Scooter de Algemesí consiguió la quinta plaza por equipos y el Club Piragüisme Cullera la séptima

Marc Martínez y Mario Masiá (Scooter de Algemesí) se impusieron en hombre sénior K-2 con una marca de 1 h 14 m 22 s.

Marc Martínez y Mario Masiá (Scooter de Algemesí) se impusieron en hombre sénior K-2 con una marca de 1 h 14 m 22 s. / Levante-EMV

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Jordi Giménez

Antella

Los palistas de la Ribera rindieron a un altísimo nivel en Mequinenza. Los ribereños obtuvieron catorce medallas en el Campeonato de España de Ríos, disputado entre Fraga y el pantano de Mequinenza. Las distancias eran entre 12 y 19 kilómetros dependiendo de las categorías.

En hombre sénior K-2 Marc Martínez y Mario Masiá (Scooter de Algemesí) se impusieron con una marca de 1 h 14 m 22 s. Sus compañeros Carlos Moreno y Maria Martínez no se quedaron atrás y se llevaron el oro en mixto sénior K-2 (1 h 20 m 16 s), en dura pugna con David Flecha y Ainhoa Trinidad, del Iuxtanam de Mérida. En la prueba individual de sénior K-1, podio para los del Club Piragüisme Cullera, con los terceros puestos en mujeres (Arancha Cester, 1 h 44 m 23 s) y en hombres (Iván Ribera, 1 h 19 m 44 s). La tercera medalla de los de la Ribera Baixa vino de la mano de María José Caballero y Belén Català, que obtuvieron la plata en mujer K-2 inclusivo (1 h 6 m 14 s). En hombre júnior, Héctor Marco (Scooter) se llevó la plata (1 h 23 m 24 s), mientras que en mixto júnior K-2, Nerea Cester y Pau Torres (Cullera) rozaron el podio al ser cuartos (1 h 36 m 58 s)

Alejandro Gómez y Anna Crespo, en el podio.

Alejandro Gómez y Anna Crespo, en el podio. / Levante-EMV

En hombre cadete K-1, los ribereños mostraron un buen rendimiento. Marc Cucarella, del Scooter, subió al tercer escalón del podio (53 m 43 s), mientras que Óscar Domínguez (Club Piragüisme Cullera, 54 m 57 s) fue sexto y Marc Medina (Scooter, 54 m 58 s), séptimo. En mujer cadete K-2, bronce para el Scooter de la mano de Àngels Benito y Nuria Garcia (1 h 4 m 18 s). Por su parte, en mixto cadete K-2, Alejandro Gómez y Anna Crespo (Cullera, 1 h 6 m 56 s) también subieron al tercer escalón del podio.

Julio González, de la Peña Piragüista de Antella, se impuso en su prueba.

Julio González, de la Peña Piragüista de Antella, se impuso en su prueba. / Levante-EMV

En la categoría máster, los palistas de la Ribera no se quedaron atrás medallas, con cinco. En hombre 35-44 K-1, barrieron: oro para Marcos Climent (sollanero del Club Piragüisme Silla (1 h 22 m 33 s), plata para Justo Arlandis (Scooter, (1 h 25 m 40 s) y bronce para Vicente Cucarella (1:40:32). En hombre 65-69 K-1 dominó claramente Julio González (Penya Piragüista Antella), y en hombre 75-79 K-1 su compañero Miguel Bataller obtuvo el bronce (1 h 40 m 56 s), mientras que el también antellense José Cuenca fue cuarto en hombre 60-64 K-1 (1 h 5 m 10 s).

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Por clubes general, el Scooter consiguió la quinta plaza, y el Club Piragüisme Cullera, la séptima. Por clubes en la categoría de veteranos, la Penya Piragüista Antella finalizó octavo y el Scooter, décimo.

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