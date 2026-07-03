Los palistas de la Ribera suman 14 medallas en el Campeonato de España de Ríos

Los palistas de la Ribera rindieron a un altísimo nivel en Mequinenza. Los ribereños obtuvieron catorce medallas en el Campeonato de España de Ríos, disputado entre Fraga y el pantano de Mequinenza. Las distancias eran entre 12 y 19 kilómetros dependiendo de las categorías.

En hombre sénior K-2 Marc Martínez y Mario Masiá (Scooter de Algemesí) se impusieron con una marca de 1 h 14 m 22 s. Sus compañeros Carlos Moreno y Maria Martínez no se quedaron atrás y se llevaron el oro en mixto sénior K-2 (1 h 20 m 16 s), en dura pugna con David Flecha y Ainhoa Trinidad, del Iuxtanam de Mérida. En la prueba individual de sénior K-1, podio para los del Club Piragüisme Cullera, con los terceros puestos en mujeres (Arancha Cester, 1 h 44 m 23 s) y en hombres (Iván Ribera, 1 h 19 m 44 s). La tercera medalla de los de la Ribera Baixa vino de la mano de María José Caballero y Belén Català, que obtuvieron la plata en mujer K-2 inclusivo (1 h 6 m 14 s). En hombre júnior, Héctor Marco (Scooter) se llevó la plata (1 h 23 m 24 s), mientras que en mixto júnior K-2, Nerea Cester y Pau Torres (Cullera) rozaron el podio al ser cuartos (1 h 36 m 58 s)

Alejandro Gómez y Anna Crespo, en el podio. / Levante-EMV

En hombre cadete K-1, los ribereños mostraron un buen rendimiento. Marc Cucarella, del Scooter, subió al tercer escalón del podio (53 m 43 s), mientras que Óscar Domínguez (Club Piragüisme Cullera, 54 m 57 s) fue sexto y Marc Medina (Scooter, 54 m 58 s), séptimo. En mujer cadete K-2, bronce para el Scooter de la mano de Àngels Benito y Nuria Garcia (1 h 4 m 18 s). Por su parte, en mixto cadete K-2, Alejandro Gómez y Anna Crespo (Cullera, 1 h 6 m 56 s) también subieron al tercer escalón del podio.

Julio González, de la Peña Piragüista de Antella, se impuso en su prueba. / Levante-EMV

En la categoría máster, los palistas de la Ribera no se quedaron atrás medallas, con cinco. En hombre 35-44 K-1, barrieron: oro para Marcos Climent (sollanero del Club Piragüisme Silla (1 h 22 m 33 s), plata para Justo Arlandis (Scooter, (1 h 25 m 40 s) y bronce para Vicente Cucarella (1:40:32). En hombre 65-69 K-1 dominó claramente Julio González (Penya Piragüista Antella), y en hombre 75-79 K-1 su compañero Miguel Bataller obtuvo el bronce (1 h 40 m 56 s), mientras que el también antellense José Cuenca fue cuarto en hombre 60-64 K-1 (1 h 5 m 10 s).

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Por clubes general, el Scooter consiguió la quinta plaza, y el Club Piragüisme Cullera, la séptima. Por clubes en la categoría de veteranos, la Penya Piragüista Antella finalizó octavo y el Scooter, décimo.