El primer premio de la Lotería del Jueves hace escala en Alberic

El Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional ha dejado en Alberic un agraciado con el primer premio. La terminal de loterías que gestiona Óscar Vello en la Avinguda de la Glorieta (La Bruixeta d'Alberic) aparece en la relación de administraciones que han despachado algún décimo o participación del número 7.360, agraciado con el primer premio, que reparte 30.000 euros por décimo.

La oficina de Alberic ha repartido por máquina una participación y el afortunado ya se ha puesto en contacto a primera hora de la mañana con Vello, que ha comentado que se trata de un cliente habitual. Se trata de décimos que se obtienen por terminal, bien porque el cliente solicita un número en concreto o una terminación.

Óscar Vello, que ya ha repartido otros premios de diferentes sorteos, no ha dudado en mostrar su alegría: “Siempre que damos un premio estamos contentos, aunque no nos toque a nosotros”.

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El primer premio del Sorteo del Jueves se presume muy repartido ya que una veintena de administraciones de toda España han despachado décimos agraciados. En la Comunitat Valenciana, además de la de Alberic, la ubicada en el número 21 de la calle Antonio Juan de València.