Sueca amortiza de golpe cinco millones de euros y deja la deuda municipal casi a cero

El Ayuntamiento de Sueca ha dado este jueves un paso decisivo en el saneamiento de sus cuentas públicas al aprobar la amortización anticipada de toda su deuda financiera, que a fecha 1 de julio ascendía a 5.022.858,73 euros, mediante una modificación de créditos por la que se destina a este fin gran parte del superávit de 2025. La medida, aprobada con el voto a favor de Sueca per Davant, Compromís y el PP, permitirá reducir casi a cero la deuda bancaria del consistorio y supondrá un importante ahorro en el pago de intereses durante los próximos ejercicios, según destaca el equipo de gobierno, que reivindica haber saldado en menos de dos años la deuda en agosto de 2024 ascendía a siete millones de euros.

La decisión llega después de que la liquidación del presupuesto municipal de 2025 reflejara una mejora sustancial respecto del año anterior, fruto de las medidas adoptadas para revertir una situación que obligó a aprobar un Plan Económico Financiero. En concreto, esta liquidación refleja una capacidad de financiación por parte del ayuntamiento de 8,86 millones de euros, el cumplimiento de la regla de gasto, mientras se respetaban los límites de endeudamiento y se registraba un remanente de tesorería para gastos generales superior a 6,5 millones de euros. Sin embargo, esa situación económica favorable no permite al ayuntamiento disponer libremente de esos recursos.

Una obligación impuesta por la ley

Uno de los aspectos más relevantes del expediente aprobado por el pleno es que la amortización de la deuda no responde únicamente a una decisión política, sino que constituye una obligación legal derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta norma, aprobada en 2012 con el objetivo de garantizar el equilibrio de las cuentas públicas de todas las administraciones españolas, establece que cuando un ayuntamiento presenta simultáneamente superávit presupuestario, remanente de tesorería positivo y deuda financiera pendiente, los excedentes obtenidos deben destinarse prioritariamente a reducir el endeudamiento.

La filosofía de la legislación es impedir que las administraciones utilicen los superávits para incrementar el gasto corriente o iniciar nuevas inversiones mientras mantengan préstamos pendientes de amortizar. El Estado obliga primero a sanear las cuentas públicas y reducir la deuda antes de permitir que esos recursos puedan destinarse a otras actuaciones municipales.

En el caso de Sueca, la Intervención municipal concluyó que concurrían todos los requisitos exigidos por la normativa. Por una parte, el ayuntamiento obtuvo una capacidad de financiación de 8.857.384,92 euros, indicador que acredita que los ingresos fueron superiores a los gastos en términos de contabilidad nacional. Además, el consistorio cerró el ejercicio con un remanente de tesorería positivo superior a 6,5 millones de euros, lo que demuestra que dispone de liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones.

Y, finalmente, mantenía todavía deuda financiera viva con diversas entidades bancarias.

Dos obligaciones diferentes

El informe elaborado por la Intervención General diferencia dos obligaciones legales. La primera deriva del artículo 12.5 de la LOEPSF, que obliga a destinar los mayores ingresos obtenidos durante el ejercicio a reducir deuda pública. En el caso de Sueca, esa cuantía asciende a 2.220.760,49 euros.

La segunda procede del artículo 32, que establece que el superávit presupuestario debe emplearse igualmente para amortizar deuda financiera hasta el límite del endeudamiento existente. En este supuesto, la cantidad asciende a 3.563.787,78 euros.

En conjunto, la legislación obliga inicialmente al ayuntamiento a destinar 5.784.548,27 euros a reducir deuda.

No obstante, un informe posterior emitido por la Tesorería Municipal actualiza la situación financiera a fecha 1 de julio de 2026 y determina que la deuda bancaria realmente pendiente asciende a 5.022.858,73 euros, cantidad que finalmente ha sido incorporada al expediente aprobado por el pleno.

Adiós a la deuda bancaria

La amortización afectará a los préstamos formalizados por el Ayuntamiento entre los años 2016 y 2023 con distintas entidades financieras, entre ellas BBVA, Banco Sabadell, Cajamar, Eurocaja Rural y Caixa Popular. Una vez ejecutada la operación desaparecerá prácticamente toda la deuda bancaria del ayuntamiento. Únicamente permanecerán vigentes tres operaciones formalizadas con el IVACE, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana.

La Tesorería considera que estos préstamos no deben amortizarse anticipadamente porque dos de ellos ya han finalizado prácticamente su periodo de devolución y el tercero únicamente mantiene dos cuotas pendientes de algo más de 1.186 euros cada una, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2027. Desde un punto de vista financiero, cancelar ahora esas operaciones generaría un beneficio económico prácticamente nulo, por lo que resulta más eficiente mantener el calendario ordinario de pagos.

Menos intereses y más capacidad económica

Más allá del cumplimiento de la normativa estatal, el gobierno municipal defiende que la operación supondrá un importante ahorro para las arcas municipales. La amortización anticipada permitirá eliminar el pago de intereses asociados a los préstamos bancarios durante los próximos años, reduciendo el gasto financiero estructural del ayuntamiento.

Así lo ha destacado el alcalde, Julián Sáez, que reivindica que esa amortización anticipada “es un claro ejemplo de buena gestión pública, ya que permite acabar con el volumen de deuda vida, lo que se traducirá en la eliminación de intereses bancarios y una mayor capacidad económica para poder desarrollar políticas que respondan a las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Sueca”. Saéz reivindica que “ahora somos un ayuntamiento más libre, más ágil, más fuerte y con myor margen de maniobra que no depende de las condiciones de las entidades financieras”. El gobierno reivindica que, después de saldar la deuda, todavía queda un remanente positivo de más de un millón de euros.

Un cambio de escenario económico

La aprobación del expediente evidencia además el giro experimentado por la situación financiera municipal en apenas un año. La liquidación de 2024 obligó al ayuntamiento a aprobar un Plan Económico Financiero tras incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Doce meses después, la evolución de las cuentas presenta un panorama completamente distinto.

El consistorio no solo cumple los tres grandes indicadores exigidos por el Ministerio de Hacienda —estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera—, sino que obtiene un superávit suficiente para afrontar una amortización histórica de deuda y reducir prácticamente a cero los préstamos bancarios municipales.

Tras la aprobación inicial por el pleno este jueves, la modificación presupuestaria será sometida ahora a un periodo de exposición pública de quince días hábiles. Si durante ese plazo no se presentan reclamaciones, el acuerdo quedará aprobado definitivamente y el ayuntamiento podrá formalizar la cancelación anticipada de los préstamos, culminando una de las mayores operaciones de saneamiento financiero realizadas por el consistorio en las últimas décadas.

Criticas de la oposición

La decisión de destinar más de cinco millones de euros a amortizar deuda también ha suscitado críticas entre los grupos de la oposición municipal, que consideran que la operación no responde únicamente a una estrategia de buena gestión financiera, sino que es consecuencia directa de las obligaciones impuestas por la normativa estatal ante la elevada cantidad de recursos que el ayuntamiento mantiene sin ejecutar.

Desde la oposición sostienen que el gobierno local "no ha tenido otra opción" que destinar el remanente a reducir el endeudamiento, ya que la legislación impide mantener un elevado volumen de fondos públicos inmovilizados cuando existe deuda financiera pendiente.

En este sentido, los grupos municipales críticos con el ejecutivo afirman que la existencia de un remanente tan elevado pone de manifiesto las dificultades del ayuntamiento para ejecutar el presupuesto y desarrollar las inversiones y actuaciones previstas durante el ejercicio.

A su juicio, "la amortización de la deuda ha sido impuesta por el hecho de que no se puede tener un dinero sin utilizarlo, y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Sueca". La oposición sostiene que el consistorio acumula recursos económicos que no llegan a traducirse en actuaciones sobre el municipio y considera que esa situación evidencia una baja capacidad de ejecución de la gestión municipal.

Los grupos de la oposición argumentan que, si esos recursos se hubieran transformado en inversiones o en una mejora de los servicios públicos dentro de los márgenes que permite la normativa presupuestaria, el remanente no habría alcanzado unas cifras tan elevadas. "Mientras el ayuntamiento acumula millones de euros en las cuentas municipales, siguen existiendo carencias en el mantenimiento de calles, parques, instalaciones deportivas, edificios municipales y otros servicios públicos que demandan los vecinos", apuntan.

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Asimismo, consideran que el hecho de que la ley obligue ahora a destinar esos fondos a cancelar deuda es la consecuencia de no haber ejecutado una parte importante del presupuesto durante los últimos ejercicios. Aunque reconocen que la reducción del endeudamiento mejora la situación financiera del consistorio y permitirá ahorrar intereses en el futuro, insisten en que "lo deseable habría sido que ese dinero hubiera servido antes para prestar mejores servicios a la ciudadanía y ejecutar las inversiones comprometidas".